Американцы назвали 3-рядные кроссоверы до 2 млн рублей, которые очень надежны

Кроссоверы с тремя рядами сидений идеально подходят для перевозки семи или даже восьми пассажиров, но не каждый из них может похвастать доступной ценой. Американское издание «Motorbiscuit» составило список из трех 3-рядных подержанных кроссоверов, которые способны удивить не только доступной ценой (до 20 тысяч долларов или менее 2 миллионов рублей), но еще и отличной надежностью.

При составлении этого рейтинга журналисты опирались на исследование местного аналитического агентства «J.D.Power», ежегодно оценивающего различные показатели автомобилей.

Toyota Highlander 2016

Этот кроссовер Toyota стал одним из лучших представителей класса сразу после его появления в продаже, а также остается им сейчас даже спустя многие годы. Цены на такие машины в США на вторичном рынке начинаются в среднем от 17 тысяч 700 долларов (1,7 млн рублей). А еще «Хайлендер» этого года выпуска обладает отличной оценкой с точки зрения надежности – 83 балла из 100 возможных.

Среди недостатков машины владельцы выделяют разве что не самый комфортный третий ряд сидений, а также устаревшую мультимедийную систему.

Honda Pilot 2018

Цены на такие подержанные вседорожники «Хонды» на американском рынке в среднем стартуют с отметки в 19 тысяч 200 долларов (1,9 млн рублей), однако за эту сумму найти машину в хорошем состоянии непросто.

«J.D.Power» оценивает надежность Pilot 2018 года выпуска в 82 балла из 100, что является одним из лучших показателей в классе. Список жалоб на кроссовер со стороны владельцев включает только его низкую шумоизоляцию, а также не самый удобный интерфейс информационно-развлекательной системы.

Ford Explorer 2018

Замкнул ТОП-3 один из самых популярных кроссоверов Ford. За машину 2018 года выпуска американцы в среднем платят от 17 тысяч 400 долларов (1,7 млн рублей), но, как и в случае с Pilot, найти «живой» экземпляр за эти деньги непросто.

Машину хвалят за неплохую общую надежность, составляющую 82 балла из 100, но критикуют за непросторный третий ряд сидений, а также не самую высокую общую вместимость по сравнению с соперниками в классе.