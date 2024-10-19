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Alpine выпустит спортивный электрический кроссовер A390

Опубликованы его первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
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Спортивный суббренд компании Renault, известный в мире как Alpine, разрабатывает новый электрический кроссовер, который должен появиться в продаже уже совсем скоро. Предвестником модели стал концепт-кар A390_β, недавно представленный на автосалоне в Париже.

Французский портал «Automobile-Magazine» решил взять его снимки за основу и подготовил серийный вариант модели Alpine без приставки «бета». 

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Серийный Alpine A390. Изображение: Didier RIC

Журналисты пишут, что в 2025 году прототип, представленный в столице Франции, трансформируется в серийное авто, которое возьмет на себя роль первого вседорожника бренда. Машина получит кузов в стиле спортивного фастбэка, получит наклонную линию крыши и сужающуюся заднюю часть кузова, намекая на породистость и гоночные корни. 

Если верить слухам, A390 в товарном обличии будет построен на той же технической основе, что и модели Renault Scenic, а также Nissan Ariya. 

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Серийный Alpine A390. Изображение: Didier RIC

Кроссовер позаимствует ручки, установленные заподлицо, у Scenic E-Tech, и получит традиционную для автомобилей «Альпин» световую подпись, а также крупные колесные диски с необычным рисунком, за которыми будут виднеться красные тормозные суппорты.

Агрегатная гамма электрического вседорожника Alpine будет рассекречена ближе к показу серийной версии этой модели, премьеру которой ждут в следующем году. 

Источник:Automobile-magazine

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