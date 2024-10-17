ДомойАвтоновости сегодняНа российском рынке появился новый бюджетный китайский кроссовер

На российском рынке появился новый бюджетный китайский кроссовер

Он уже продается у нас официально, но под другим брендом

Текст: Алексей Шмидт
x3pro side

Китайская экспансия российского рынка идет полным ходом. Причем сразу на двух направлениях. В прошлом году в России появился новый «поднебесный» бренд Livan, который вывел в продажу свой субкомпактный бюджетный кроссовер X3 Pro. А теперь в РФ прибыл оригинальный SUV, который лег в основу русифицированного «паркетника». 

По данным Daily-Motor, один крупный автосалон, главной специализацией которого является торговля машинами «серого» импорта, ввез в Россию первый кроссовер Maple X3 Pro. Автомобиль представляет собой тот же самый Livan X3 Pro, больше года предлагающийся в РФ официально, но с другим шильдиком.

Детище компании Maple дебютировало еще в 2022 году, став первой бензиновой моделью бренда. Что еще интереснее, даже она не является отправной точкой для продающегося в России Livan X3 Pro. Донор кроссовера Maple другой китайский SUV – Geely Vision X3 Pro. 

maple x3 pro e1651842005190 1

Длина автомобиля, добравшегося до нашего рынка, составляет ровно 4 метра, ширина равна 1,8-метрам, а высота – 1,6-метрам. Расстояние между осями машины составляет 2,5-метра, а в багажнике может поместиться до 45-литров груза. 

Технически Maple X3 Pro повторяет «российский» Livan X3 Pro, используя под капотом тот же самый 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель, но мощностью не 103, а 109 лошадиных сил. Ассистирует ему безальтернативный вариатор и передний привод. 

maple x3 pro3 1

Цена нового бюджетного кроссовера из Китая, доехавшего до РФ по параллельному импорту, составляет 2 миллиона 69 тысяч рублей. Это заметно дороже, чем у нас сейчас предлагается его клон в лице Livan X3 Pro, за который просят от 1 миллиона 672 тысяч рублей в базовой комплектации. 

Фото:Maple

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

У Toyota есть план, как улучшить свой худший автомобиль по продажам

Новый электро-кроссовер Kia «для всех» засняли в естественной среде обитания

Индийский Prado получил босс-версию

В Индонезии показали новый бюджетный рамный внедорожник Toyota

Предсказан дизайн девятого поколения популярного пикапа Toyota Hilux 

ЛКП автомобилей этого цвета чаще всего страдают от птичьего помета

В Dacia хотят собственный купе-кроссовер в стиле BMW X6

Volkswagen готовит новый компактный кроссовер, идентичный Skoda Kylaq

Кроссовер Nissan X-Trail получит двигатель Mitsubishi Outlander PHEV

У бюджетного кросс-купе Toyota Taisor появилась первая спецверсия

Кроссовер-универсал Subaru хочет в новое поколение

Названы излюбленные машины рэпера P.Diddy

Новый брутальный рамный пикап Kia показался на свежих изображениях 

Новый большой и роскошный кроссовер Hyundai назовут IONIQ 9

В Париже представили новый электрический пляжный автомобиль Microlino Spiaggina

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+