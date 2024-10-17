На российском рынке появился новый бюджетный китайский кроссовер

Китайская экспансия российского рынка идет полным ходом. Причем сразу на двух направлениях. В прошлом году в России появился новый «поднебесный» бренд Livan, который вывел в продажу свой субкомпактный бюджетный кроссовер X3 Pro. А теперь в РФ прибыл оригинальный SUV, который лег в основу русифицированного «паркетника».

По данным Daily-Motor, один крупный автосалон, главной специализацией которого является торговля машинами «серого» импорта, ввез в Россию первый кроссовер Maple X3 Pro. Автомобиль представляет собой тот же самый Livan X3 Pro, больше года предлагающийся в РФ официально, но с другим шильдиком.

Детище компании Maple дебютировало еще в 2022 году, став первой бензиновой моделью бренда. Что еще интереснее, даже она не является отправной точкой для продающегося в России Livan X3 Pro. Донор кроссовера Maple другой китайский SUV – Geely Vision X3 Pro.

Длина автомобиля, добравшегося до нашего рынка, составляет ровно 4 метра, ширина равна 1,8-метрам, а высота – 1,6-метрам. Расстояние между осями машины составляет 2,5-метра, а в багажнике может поместиться до 45-литров груза.

Технически Maple X3 Pro повторяет «российский» Livan X3 Pro, используя под капотом тот же самый 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель, но мощностью не 103, а 109 лошадиных сил. Ассистирует ему безальтернативный вариатор и передний привод.

Цена нового бюджетного кроссовера из Китая, доехавшего до РФ по параллельному импорту, составляет 2 миллиона 69 тысяч рублей. Это заметно дороже, чем у нас сейчас предлагается его клон в лице Livan X3 Pro, за который просят от 1 миллиона 672 тысяч рублей в базовой комплектации.