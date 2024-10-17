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Volkswagen готовит новый компактный кроссовер, идентичный Skoda Kylaq

Что о нем известно

Текст: Алексей Шмидт
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Volkswagen долгое время воздерживался от входа в сегмент компактных кроссоверов длиной до 4 метров, оставив на откуп в развивающихся странах готовящуюся модель Skoda Kylaq. Но, похоже, планы немецкого автопроизводителя изменились. По крайней мере об этом рапортует индийский офис портала «Autocar».

По данным журналистов, руководство VW приняло решение выпустить на развивающиеся рынки новый кроссовер, который станет альтернативой Skoda Kylaq. Появления автомобиля ждут в 2026 году.

Источники говорят, что разработка машины потребует от Volkswagen около 25 миллионов евро. «Паркетник» будет отличаться от родственного кроссовера Skoda собственной решеткой радиатора, переделанными фарами и фонарями, а также другими бамперами и внешней облицовкой двери багажника. 

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Определенная разница будет наблюдаться и в интерьерах автомобилей, но насколько сильной она окажется пока неизвестно.

Технически кроссовер VW практически наверняка будет идентичен побратиму от «Шкоды». Это означает, что машина получит ту же самую переднюю подвеску со стойками МакФерсон и заднюю ось с поворотной балкой. 

Что касается подкапотного пространства, то здесь ждут появления литрового турбобензинового двигателя мощностью 115 «сил», который, вероятно, будет единственным вариантом выбора для покупателей такого кроссовера. 

Источник:Autocar
Фото:Autocar

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