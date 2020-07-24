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Daily-Motor.Ru
Пятница, 24 июля, 2020
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ГЛАВНОЕ
Автомобильные новости
В России подорожали внедорожники Lada Niva
Алексей Шмидт
-
19.07.2020
Фото: Lada Компания «АвтоВАЗ» увеличила цены на внедорожник Lada Niva, ранее называвшийся Chevrolet Niva. Автомобиль подорожал на...
В России стартовало производство седана Kia K5
Автомобильные новости
15.07.2020
У Lada появился новый полноприводный внедорожник. Это “старая” Niva
Автомобильные новости
10.07.2020
В России стартовали продажи нового Volkswagen Polo
Авторынок
09.07.2020
Источник: кроссоверы Kia Seltos в России вскоре будут отозваны
Автомобильные новости
02.07.2020
В СТРАНЕ
Volkswagen отзывает в России старые Passat B5
Автомобильные новости
24.07.2020
Toyota защитила от угона в РФ Land Cruiser 200, Prado и...
Автомобильные новости
23.07.2020
В РФ отзывают 18,5 тысяч кроссоверов Hyundai Santa Fe
Автомобильные новости
17.07.2020
В РФ запретят ремонтировать машины б/у запчастями
Автомобильные новости
15.07.2020
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Автомобильные новости
Блогер разобрал новый УАЗ «Патриот» и разочаровался
Алексей Шмидт
-
24.07.2020
Автомобильные новости
Volkswagen отзывает в России старые Passat B5
Алексей Шмидт
-
24.07.2020
Автомобильные новости
Toyota запатентовала новый автомобиль для РФ
Михаил Романенко
-
23.07.2020
Автомобильные новости
Mitsubishi готовит сразу пять новинок
Михаил Романенко
-
23.07.2020
Автомобильные новости
Jeep Cherokee попал под отзыв в России
Михаил Романенко
-
23.07.2020
Автомобильные новости
Subaru оснастит Tide WRX STI новым турбомотором
Михаил Романенко
-
23.07.2020
Автомобильные новости
Nissan тестирует новый автомобиль Note
Михаил Романенко
-
23.07.2020
Автомобильные новости
Toyota защитила от угона в РФ Land Cruiser 200, Prado и...
Алексей Шмидт
-
23.07.2020
Автомобильные новости
Takaoka RAV4 Limousine: RAV4 теперь лимузин
Алексей Шмидт
-
23.07.2020
Автомобильные новости
Haval обновил кроссоверы F7 и F7x
Алексей Шмидт
-
23.07.2020
Автомобильные новости
Кроссовер Toyota на базе Yaris показали на живых фото
Алексей Шмидт
-
23.07.2020
Автомобильные новости
Названы цены на каждое ТО внедорожника Lada Niva
Алексей Шмидт
-
23.07.2020
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