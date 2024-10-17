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Кроссовер Nissan X-Trail получит двигатель Mitsubishi Outlander PHEV

Соплатформенники требуют большей унификации

Текст: Алексей Шмидт
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Семейный кроссовер Nissan X-Trail ожидает появление в своей моторной гамме новой подключаемой гибридной системы. Причем на этот раз это будет не собственная технология компании, а заимствованная у партнера по альянсу Mitsubishi.

Руководство японского автопроизводителя подтвердило, что модернизированный X-Trail получит те же компоненты, которые использует «паркетник» Mitsubishi Outlander PHEV. Поскольку нынешние генерации этих моделей являются близнецами, основанными на модульной архитектуре CMF-C альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, их хотят унифицировать технически еще больше, чем в настоящее время.

Напомним, гибридный Outlander питается от 2,4-литрового 4-цилиндрового атмосферного мотора, работающего в связке с двумя электрическими двигателями и новой литий-ионной батареи емкость 22,7 кВт/ч. При этом обычные «Аутлендеры» работают от 2,5-литровой «четверки», разработанной Nissan. 

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Как сообщает японское агентство Best Car, Nissan рассматривает возможность установки подключаемой гибридной системы, заимствованной у Mitsubishi Outlander, в X-Trail и Qashqai в Японии и Европе. 

Ее характеристики пока не раскрываются, но, скорее всего, они будут точно такими же, как в «Аутлендере» (305 л.с. с запасом хода на электротяге около 86 км).

Источник:Best Car
Фото:Drive

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