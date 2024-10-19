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В России стал доступен новый японский кей-кар от суббренда Toyota

Стало известно, сколько он стоит

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota имеет в своем арсенале суббрендов не только люксовую марку Lexus, но и более бюджетную фирму Daihatsu. Автомобили этой компании редкие гости на российском рынке, но параллельный импорт дал возможность по крайней мере некоторым из них добраться до нашей страны. Недавно одним из таких авто стал кей-кар, известный в Японии как Taft.

По данным редакции Daily-Motor, Daitahsu Taft предлагают привезти в Россию серый импортер из Владивостока. Продавец обещает, что это будет машина 2024 года выпуска с пробегом не более 50 километров. 

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Питаться автомобилю предстоит от 0,7-литрового бензинового мотора, выдающего всего 64 лошадиные силы. Пару ему составит бесступенчатый вариатор и система полного привода. 

Daihatsu Taft представляет собой 5-дверный хэтчбек, размеры которого соответствуют категории кей-каров (длина до 3,4-метров). Это маленький автомобиль, который благодаря родству с «Тойотой» обещает чрезвычайный уровень надежности, а за счет наличия системы полного привода и короткой колесной базы умеет преодолевать сложные препятствия у себя на пути.

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Машина построена на платформе DNGA, являющейся производной от глобальной архитектуры Toyota TNGA. Главным конкурентом на японском рынке для Daihatsu Taft является аналогичный по габаритам Suzuki Hustler, который ранее также ввозили в Россию по параллельному импорту.

Что касается цены машины, то в России она стоит недешево. Несмотря на статус бюджетника в Японии, в РФ за Taft придется заплатить 2 миллиона 100 тысяч рублей. 

Фото:Daihatsu

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