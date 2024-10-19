Hyundai просит владельцев кроссоверов Nexo не парковаться на улице из-за утечки водорода

Hyundai призывает владельцев моделей Nexo 2019-2024 годов парковать свои внедорожники с водородным двигателем на улице и «подальше от конструкций», потому что есть вероятность, что они могут привести к утечке водорода и возгоранию. Этот отзыв, безусловно, не поможет более широкому рынку водородных автомобилей, который в течение последних нескольких лет полз вперед со скоростью улитки.

Компания заявляет, что затронутые модели Nexo оснащены термоактивируемым устройством сброса давления (TPRD), которое выпускает газообразный водород в атмосферу, чтобы предотвратить избыточное давление в водородном топливном баке в случае обнаружения перегрева.

Он выпускает этот водород через высвобождающий механизм в виде стеклянной колбы, который ломается при достижении определенной рабочей температуры. Однако этот механизм может преждевременно сломаться из-за микротрещин в стекле. Это может привести к утечке газообразного водорода во время нормальной эксплуатации автомобиля.

В замкнутом пространстве с источником возгорания утечка может стать причиной пожара. Если Nexo страдает от утечки, владельцы могут заметить «громкий шум, порывающий ветер» и «белое облако, похожее на туман» в задней части автомобиля.

Всего в отзыве участвуют 1 545 автомобилей Hyundai Nexo в США, все они были произведены в период с 10 августа 2018 года по 25 августа 2023 года.

Hyundai впервые начала расследовать этот вопрос в апреле после сообщений о том, что в моделях Nexo в Южной Корее происходит утечка газообразного водорода.

Причина утечки была вскоре найдена, и в начале октября было принято решение об отзыве акций как для американского, так и для канадского рынков. Марке не известно о каких-либо инцидентах, авариях или пожарах, вызванных неисправностью.

Дилеры и владельцы будут предупреждены об отзыве 10 декабря. Всем владельцам будет предложено парковать свои автомобили снаружи и вдали от конструкций до тех пор, пока они не смогут отвезти свой Nexo к дилеру, где будет установлен новый TPRD из металла.