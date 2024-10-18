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Новый электро-кроссовер Kia «для всех» засняли в естественной среде обитания

Опубликованы первые шпионские фото

Текст: Алексей Шмидт
Копия

Линейка электрических моделей Kia постепенно расширяется. Вслед за крупными моделями вроде EV9 и EV6 приходит черед дебюта более компактного SUV, который получит индекс EV2. На днях эту машину в маскировке впервые подловили во время тестов.

Корейский портал «TheKoreanCarBlog» пишет, что EV2 разрабатывается как недорогой, но высокопроизводительный электрокар, который сделает такие виды техники доступными для более широкой аудитории. 

Копия kia ev2 spied

На первый взгляд кузов машины, заснятой на испытаниях, выглядит элегантно и соответствующе современной эстетике Kia. Автомобиль почти наверняка получит рельефный капот и вертикальную оптику со сложным светодиодным рисунком, как в случае с другими батарейными моделями, а также будет иметь аэродинамичный силуэт для снижения сопротивления с воздухом и повышения эффективности батареи.

Инсайдеры обещают, что EV2 будет оснащен аккумулятором с передовой технологией, которая обеспечит кроссоверу запас хода до 480 километров. Для того, чтобы пополнить уровень заряда батареи от 10 до 80 процентов, понадобится примерно около 30 минут. 

Копия kia ev2 spied for the first time 3

Автомобиль сможет удивить передовыми функциями, такими как новейшая информационно-развлекательная система и самые современные водительские электронные ассистенты. 

Производство Kia EV2 наладят на заводе в Словакии. Конкурировать ему предстоит с такими моделями как Nissan Leaf и Renault Zoe.

Источник:TheKoreanCarBlog
Фото:Kia, соцсети

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