Индийский Prado получил босс-версию

Большой внедорожник Mahindra Scorpio, продающийся на только у себя на родине в Индии, но и в других странах (к примеру, в Австралии), пережил последний на сегодняшний день рестайлинг в 2017 году. В рамках него машине досталась приставка к названию Classic, чтобы его не путали со свежим вездеходом Scorpio-N.

Устаревшая модель, которую многие прозвали индийским Prado, то и дело получает специальные версии, призванные удержать интерес к ней со стороны покупателей. Недавно и без того широкий список спец модификаций машины пополнила лимитированная модификация Boss Edition.

По данным портала «ICN», автомобиль отличается от обычного вездехода Scorpio наличием темного хрома на решетке радиатора и бампере, которые дополнены серебристой защитной пластиной.

Кроме них аналогичный декор заметен на ковше капота, окантовке противотуманный фар, головной оптике, задних фонарях и дверных ручках.

Опционально босс-версия индийского «Прадо» способна щеголять затемненным протектором заднего бампера и дверными козырьками с отделкой из углеродного волокна, а полностью черная обивка сидений и двухцветное темно-бежевое оформление передней панели делают интерьер машины более спортивным.

Никаких изменений в агрегатной линейке Scorpio Classic с появлением у него модификации Boss Edition не произойдет. Как и стандартная модель, автомобиль будет комплектоваться 2,2-литровым дизельным мотором, обеспечивающим максимальную мощность в 132 лошадиные силы и крутящий момент в 300 Нм. Ассистировать ему предстоит прежней 6-скоростной «механике».