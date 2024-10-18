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У Toyota есть план, как улучшить свой худший автомобиль по продажам

В этом ему помогут разработанные недавно водородные картриджи

Текст: Михаил Романченко
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Toyota известна тем, что предлагает одни из лучших новых автомобилей на рынке. Но в последние годы японский автопроизводитель переживает не лучшие времена. За последние несколько месяцев объемы реализации машин компании несколько снизились. И определенная доля вины в этом лежит на водородной модели Mirai.

Mirai никогда не входил в список самых продаваемых машин Toyota. Появившись в 2014 году водородомобиль так и не прижился на рынке. Спрос на него от года в году стагнировал, а статистика 2024 года почти наверняка окажется ниже, чем предыдущего. 

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Впрочем, у Toyota уже есть идея, как избавить Mirai от проблем, которые отбивают у него покупателей (поломки дорогостоящих зарядных устройств и отсутствие большого количества зарядных станций).

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Как сообщает издание «Motorbiscuit», инженеры Toyota разработали специальные водородные картриджи, которые собираются использовать в Mirai как зарядные батареи. Утверждается, что новая разработка компании позволит добавить к запасу хода водородомобиля «Мирай» порядка 482 километров и смогут быть перезаряжаемыми. 

При этом точные сроки появления таких картриджей на рынке пока не называются. 

Источник:Motorbiscuit
Фото:Toyota

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