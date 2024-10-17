Предсказан дизайн девятого поколения популярного пикапа Toyota Hilux 

Действующая генерация пикапа Toyota Hilux остается в строю еще с 2015 года. Последний рестайлинг машины датирован этим февралем, а следующим шагом в истории этой модели является переход в девятое по счету поколение. Какие перемены ждут дизайн знаменитого японского утилитарника предсказал художник студии «Theottle» из Малайзии.

Дизайнер опубликовал серию рендеров нового Hilux, премьеру которого ждут уже в 2025 году. В качестве основы для изображений машины были выбраны снимки другого пикапа «Тойоты» – американской Tacoma. И неспроста.

По свежим слухам, в грядущей генерации «Хайлакс» станет родственником «Такомы». Благодаря этому решению машину удастся сделать крупнее, а также перевести ее в более дорогой и солидный сегмент рынка.

В новом поколении Hilux должен заметно преобразиться внешне, обзаведясь более брутальным экстерьером, который местами будет похож на Tacoma (в том числе благодаря конструкции фар и задних фонарей).

Автомобилю достанется высокий рельефный капот, массивная решетка радиатора, обрамленная сверху хромированной дугой, а также бампер сложной формы.

Сзади пикап ждет появления других фонарей, иного бампера и более вместительной грузовой платформы.

Технические изменения, которые произойдут в новом Hilux, пока неизвестны. Единственное, что можно сказать точно – машина переберется на новую лестничную платформу TNGA-F, ранее легшую в основу Toyota Tacoma, а также Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300.