Глобальный дебют возрожденного Honda Prelude состоится в 2026 году

Honda сообщила, что планирует начать производство и продажи нового купе Prelude во всем мире в 2026 году. Автомобиль уже представлен в качестве концепта, а его первые тестовые прототипы выехали на испытания.

Возрожденное спорткупе будет предлагаться с 2-литровым бензиново-гибридным силовым агрегатом в сочетании не только с автоматической, но и с механической коробкой передач.

Внешне новый Prelude будет иметь общие черты с Civic последнего поколения, а большинство дизайнерских решений, которые были представлены в шоу-каре в прошлом году, войдут в серийную модель.

Интересный момент, касающийся этого проекта, связан с тем, чем хотят наделить его в «Хонде». Бензиновый гибрид с механической коробкой передач не характерен для большинства брендов, но в гамме Honda уже были такие модели, как ранее поколение Civic и CR-Z, а также модель Insight.

Впрочем, современные гибридные системы вряд ли будут адаптированы под классическую МКПП, поэтому вместо нее в Prelude, скорее всего, задействуют инновационную автоматизированную трансмиссию, которая способна эмитировать работу «механики», пишет издание «Autocarindia».