ДомойАвтоновости сегодняГлобальный дебют возрожденного Honda Prelude состоится в 2026 году

Глобальный дебют возрожденного Honda Prelude состоится в 2026 году

Знаменитый японский автомобиль вернется в виде гибрида с инновационной коробкой передач

Текст: Ростислав Архипов
Копия 1720713612093 blob 1

Honda сообщила, что планирует начать производство и продажи нового купе Prelude во всем мире в 2026 году. Автомобиль уже представлен в качестве концепта, а его первые тестовые прототипы выехали на испытания.

Возрожденное спорткупе будет предлагаться с 2-литровым бензиново-гибридным силовым агрегатом в сочетании не только с автоматической, но и с механической коробкой передач.

2025hondapreludeconceptcoupe22

Внешне новый Prelude будет иметь общие черты с Civic последнего поколения, а большинство дизайнерских решений, которые были представлены в шоу-каре в прошлом году, войдут в серийную модель. 

Интересный момент, касающийся этого проекта, связан с тем, чем хотят наделить его в «Хонде». Бензиновый гибрид с механической коробкой передач не характерен для большинства брендов, но в гамме Honda уже были такие модели, как ранее поколение Civic и CR-Z, а также модель Insight. 

f42f9bc6 e8ac 5ef0 93c9 7a09b8a50000

Впрочем, современные гибридные системы вряд ли будут адаптированы под классическую МКПП, поэтому вместо нее в Prelude, скорее всего, задействуют инновационную автоматизированную трансмиссию, которая способна эмитировать работу «механики», пишет издание «Autocarindia». 

Источник:Autocarindia
Фото:Honda

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

В России стал доступен новый японский кей-кар от суббренда Toyota

Alpine выпустит спортивный электрический кроссовер A390

Самая дешевая Tesla – Model 2 показали на реалистичных изображениях

Hyundai просит владельцев кроссоверов Nexo не парковаться на улице из-за утечки водорода

Владельцы Land Rover Defender хотят засудить компанию за дефектные лобовые стекла

У Toyota есть план, как улучшить свой худший автомобиль по продажам

Новый электро-кроссовер Kia «для всех» засняли в естественной среде обитания

Индийский Prado получил босс-версию

В Индонезии показали новый бюджетный рамный внедорожник Toyota

Предсказан дизайн девятого поколения популярного пикапа Toyota Hilux 

На российском рынке появился новый бюджетный китайский кроссовер

ЛКП автомобилей этого цвета чаще всего страдают от птичьего помета

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+