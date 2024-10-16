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У бюджетного кросс-купе Toyota Taisor появилась первая спецверсия

Дебютант этого года от Toyota обзавелся вариантом Limited Edition

Текст: Алексей Шмидт
Toyota Taisor Limited Edition

Компания Toyota совсем недавно начала продажи своего нового недорогого купеобразного кроссовера Taisor, ставшего аналогом модели Suzuki Fronx. Машину спроектировали в рамках коллаборации двух японских автопроизводителей, которые подписали соглашение о сотрудничестве в 2018 году. 

Накануне стало известно, что у Toyota Taisor появилась первая в его жизни специальная версия. Новое исполнение получило название Limited Edition.

Toyota Urban Cruiser Taisor 1

Спецвариант включает в себя комплект аксессуаров, которых нет у обычного кроссовера «Тайсор». В арсенал таких машин входят следующие доработки:

  • Передние и задние спойлеры в гранитно-сером и красном цветах
  • Защитные накладки на пороги премиум-класса
  • Хромированные украшения для фар и передней решетки радиатора
  • Боковой молдинг кузова
  • Дверной козырек премиум
  • Всепогодные 3D коврики и приветственный дверной фонарь

Технически машина не изменилась. Ее оснащение по-прежнему включает в себя безальтернативный литровый бензиновый турбомотор, развивающий 100 лошадиных сил. Связку ему составляет пятиступенчатая МКПП или 6-диапазонный классический «автомат». Привод у любого варианта Toyota Taisor может быть только передним. 

Фото:Toyota

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