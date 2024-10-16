У бюджетного кросс-купе Toyota Taisor появилась первая спецверсия

Компания Toyota совсем недавно начала продажи своего нового недорогого купеобразного кроссовера Taisor, ставшего аналогом модели Suzuki Fronx. Машину спроектировали в рамках коллаборации двух японских автопроизводителей, которые подписали соглашение о сотрудничестве в 2018 году.

Накануне стало известно, что у Toyota Taisor появилась первая в его жизни специальная версия. Новое исполнение получило название Limited Edition.

Спецвариант включает в себя комплект аксессуаров, которых нет у обычного кроссовера «Тайсор». В арсенал таких машин входят следующие доработки:

Передние и задние спойлеры в гранитно-сером и красном цветах

Защитные накладки на пороги премиум-класса

Хромированные украшения для фар и передней решетки радиатора

Боковой молдинг кузова

Дверной козырек премиум

Всепогодные 3D коврики и приветственный дверной фонарь

Технически машина не изменилась. Ее оснащение по-прежнему включает в себя безальтернативный литровый бензиновый турбомотор, развивающий 100 лошадиных сил. Связку ему составляет пятиступенчатая МКПП или 6-диапазонный классический «автомат». Привод у любого варианта Toyota Taisor может быть только передним.