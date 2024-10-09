Перечислены самые безотказные и проблемные марки автомобилей

Надежность всегда является одним из решающих факторов при выборе того или иного автомобиля. Помимо эстетических аспектов и технологического оснащения, а также производительности автовладельцев волнует уровень их безотказности.

Аналитическое издание «Consumer Reports» провело исследование более чем 330 тысяч транспортных средств, в которых проанализировала их надежность. В опросе участвовали обладатели машин, купивших их в период с 2000 по 2023 год. Каждого из них попросили рассказать обо всех поломках, с которыми они столкнулись в своих авто.

В списке самых крепких марок, судя по итоговому ТОП-у, доминируют представители азиатских брендов (в десятку лучших вошли сразу семь таких компаний).

Самые надежные автомобильные марки по версии CR

1 место – Lexus (79 баллов)

2 место – Toyota (76 баллов)

3 место – Mini (71 балл)

4 место – Acura (70 баллов)

5 место – Honda (70 баллов)

6 место – Subaru (69 баллов)

7 место – Mazda (67 баллов)

8 место – Porsche (66 баллов)

9 место – BMW (64 балла)

10 место – Kia (61 балл)

Что касается списка брендов, автомобили которых не могут похвастать своей надежностью, то он выглядит следующим образом:

1 место – Chrysler (18 баллов)

2 место – Mercedes (23 балла)

3 место – Rivian (24 балла)

4 место – Volkswagen (26 баллов)

5 место – Jeep (26 баллов)

6 место – Volvo (28 баллов)

7 место – GMC (36 баллов)

8 место – Lincoln (38 баллов)

9 место – Ford (40 баллов)

10 место – Dodge (42 балла).