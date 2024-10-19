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Самая дешевая Tesla – Model 2 показали на реалистичных изображениях

Бюджетный электрокар может выйти в продажу в следующем году

Текст: Алиса Шашкова
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В 2020 году босс Tesla Илон Маск объявил, что его компания готовит новую модель по сниженной цене. Маленький электромобиль будет располагаться в гамме бренда на ступеньку ниже Model Y и Model 3 и станет самым бюджетным автомобилем в портфолио автопроизводителя. Общественность и СМИ даже дали ему название – Model 2. 

С тех по прошло более четырех лет и на горизонте эта новинка «Теслы», несмотря на слухи, пока не просматривается. Впрочем, австралийский портал «CarsGuide» все же дает ей шанс и подготовил ее свежий реалистичный рендер.

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Дизайнеры опирались при его создании на тизер 2023 года, показанный Илоном Маском на ежегодном собрании акционеров, а также на шпионских снимках некой новой модели компании, сделанных на заводе автопроизводителя. 

Tesla Model 2 Rendering Red 1001x565p 1

На изображении Model 2 выглядит похожей на большинство других автомобилей Tesla, но обладает более компактным кузовом, чем, к примеру Model 3.

У «двойки» собственное оформление светотехники со светодиодной полосой, проходящей через весь капот, неокрашенные бамперы и пороги, а также скрытые в кузове дверные ручки черного цвета. 

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Ранее сообщалось, что появление Tesla Model 2 стоит ожидать в 2025 году. Технические характеристики машины не раскрывались, но в качестве потенциальной цены машины фигурировала цифра в 25 тысяч долларов или 2,4 миллиона рублей по текущему курсу.

Фото:CarsGuide

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