Составлен ТОП самых скучных машин всех времен и народов

Захватывают дух далеко не все автомобили, существующие на планете. И у этого есть определенная причина, ведь для 99 процентов населения мира машина – это то, что доставляет их из точки А в точку Б.
Скучных автомобилей сейчас насчитываются сотни, если не тысячи. Портал «Jalopnik» составил ТОП из таких машин, отсортировав их по собственным критериям.
В итоговый список вошел ряд моделей, которые могут быть известны на российском рынке. Вот как выглядит весь ТОП-19:
1 – Ford Tempo
2 – Nissan Versa
3 – Plymouth Sundance
4 – Chevrolet Malibu
5 – Toyota Prius
6 – Nissan Rogue
7 – Chevrolet Corvette C8 (за скучность его владельцев)
8 – Chevrolet Aveo
9 – Oldsmobile Cutlass
10 – Dodge Neon
11 – Kia Sephia
12 – Nissan Pathfinder
13 – Mazda Protege
14 – Alfa Romeo Arna
15 – Toyota Echo
16 – Nissan Murano
17 – Geo Metro
18 – Chevrolet Celebrity
19 – Chevrolet Trax.