Составлен ТОП самых скучных машин всех времен и народов

Захватывают дух далеко не все автомобили, существующие на планете. И у этого есть определенная причина, ведь для 99 процентов населения мира машина – это то, что доставляет их из точки А в точку Б.

Скучных автомобилей сейчас насчитываются сотни, если не тысячи. Портал «Jalopnik» составил ТОП из таких машин, отсортировав их по собственным критериям.

В итоговый список вошел ряд моделей, которые могут быть известны на российском рынке. Вот как выглядит весь ТОП-19:

1 – Ford Tempo

2 – Nissan Versa

3 – Plymouth Sundance

4 – Chevrolet Malibu

5 – Toyota Prius

6 – Nissan Rogue

7 – Chevrolet Corvette C8 (за скучность его владельцев)

8 – Chevrolet Aveo

9 – Oldsmobile Cutlass

10 – Dodge Neon

11 – Kia Sephia

12 – Nissan Pathfinder

13 – Mazda Protege

14 – Alfa Romeo Arna

15 – Toyota Echo

16 – Nissan Murano

17 – Geo Metro

18 – Chevrolet Celebrity

19 – Chevrolet Trax.