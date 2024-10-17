ЛКП автомобилей этого цвета чаще всего страдают от птичьего помета

Выбор цвета автомобиля для многих связан лишь с эстетикой, но у него есть и практическое назначение. Практически все автовладельцы в процессе эксплуатации машин сталкиваются с проблемой с их лакокрасочным покрытием, но у одних из них шансы получить повреждения ЛКП гораздо выше, чем у других.

Всему виной является птичий помет. Его кислотность вступает в реакцию с лакокрасочным покрытием любого автомобиля, тем самым нанося тому повреждения. Но, как выяснил Daily-Motor, у обладателей машин одного цвета заполучить такие неприятности шансы гораздо выше, чем у других.

Согласно исследованию, проведенному компанией Halfords, автомобили красного цвета чаще остальных подвержены риску попадания на их кузова птичьего помета (18% от общего числа случаев).

Причина, по которой под такой импровизированный «обстрел» попадают машины именно этой палитры, не называется, но вместе с красными автомобилями по статистике фирмы, специализирующейся на восстановлении ЛКП, от подобной неприятности также страдают владельцы синих авто.

Впрочем, у подобной проблемы есть решение вне зависимости от цвета кузова машины. Одним из самых эффективных способов предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля птичьим пометом является нанесение защитного вещества на кузов. Им может быть как воск, так и керамика.

Покрытие создаст барьер для кислотного птичьего помета, разъесть который ему удастся только через определенное время. Это даст автовладельцу время на то, чтобы отмыть машину от продуктов жизнедеятельности пернатых.