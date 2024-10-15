Названы излюбленные машины рэпера P.Diddy

Один из самых богатых рэп-исполнителей США, известный под псевдонимом P.Diddy, готовится предстать перед судом из-за обвинений в торговле людьми. Слушания против музыканта состоятся весной следующего года, а пока он находится под арестом.

Журнал «Autonews» решил вспомнить, на каких автомобилях передвигался рэпер, либо владел ими по ходу своей карьеры. Среди них оказалось немало невероятно дорогих машин, которые могут позволить себе только богатейшие люди планеты.

В числе автомобилей, которые были собственностью музыканта, значится Rolls-Royce Phantom Coupe белого цвета. Это 4-местный кабриолет, укомплектованный мощным мотором V12, развивающим 453 лошадиные силы. С ним с места до 100 км/ч машина разгоняется всего за 5,7-секунды.

Кроме него у рэпера был суперкар Lamborghini Gallardo, на котором музыкант ездил без водителя. Такой спортивный автомобиль был очень динамичным благодаря своему 560-сильному мотору, разгоняясь от 0 до 100 км/ч всего за 3,7-секунды.

Какой рэп-исполнитель без большого внедорожника? И P.Diddy здесь не исключение. У американца во владении имелся Lincoln Navigator, переплюнуть который по размеру удалось только другой модели из гаража – Cadillac Escalade, да еще и в уникальном тюнинге.

Замкнул список машин рэпера сразу несколько экземпляров внедорожников Jeep Wrangler. Вездеходы в трех и пятидверных кузовах эпизодически попадали в отдельны клипы музыканта.