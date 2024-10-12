Toyota Camry возглавила список самых смертоносных легковых автомобилей в США

Безопасность машин не всегда идет рука об руку с популярностью. И порой даже самые продаваемые модели могут становиться для их владельцев источником повышенной опасности.

На днях американский аналитический журнал «Сonvoycarshipping», ведущий статистику по авариям с летальным исходом в США, опубликовал список самых смертоносных моделей. Результаты исследования удивили тем, что весь этот анти-ТОП заняли исключительно японские машины.

Авторы рейтинга утверждают, что самым опасным автомобилем в сегменте «легковушек» в Штатах является Toyota Camry. За 2022 год за океаном 1201 авария с такими седанами закончилась для их водителей или пассажиров фатально.

На втором месте по этому показателю идет еще один японский бестселлер – Honda Accord (1174 смертельных ДТП за год), а тройку замыкает Honda Civic с результатом в 1 тысячу 86 летальных случаев.

Далее расположились еще две японских модели: Nissan Altima (904 смертельных ДТП) и Toyota Corolla (879 смертельных аварий).

Что касается самого опасного автомобиля в США, то согласно статистике им является пикап Ford F-Series. За 2022 год количество аварий с ним в 2 тысячах 418 случаев закончилось для водителя или пассажира такого автомобиля летальным образом.