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Toyota Camry возглавила список самых смертоносных легковых автомобилей в США

На нее пришлось максимальное количество аварий с летальным исходом за год

Текст: Михаил Романченко
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Безопасность машин не всегда идет рука об руку с популярностью. И порой даже самые продаваемые модели могут становиться для их владельцев источником повышенной опасности. 

На днях американский аналитический журнал «Сonvoycarshipping», ведущий статистику по авариям с летальным исходом в США, опубликовал список самых смертоносных моделей. Результаты исследования удивили тем, что весь этот анти-ТОП заняли исключительно японские машины.

Авторы рейтинга утверждают, что самым опасным автомобилем в сегменте «легковушек» в Штатах является Toyota Camry. За 2022 год за океаном 1201 авария с такими седанами закончилась для их водителей или пассажиров фатально. 

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На втором месте по этому показателю идет еще один японский бестселлер – Honda Accord (1174 смертельных ДТП за год), а тройку замыкает Honda Civic с результатом в 1 тысячу 86 летальных случаев. 

Далее расположились еще две японских модели: Nissan Altima (904 смертельных ДТП) и Toyota Corolla (879 смертельных аварий). 

Что касается самого опасного автомобиля в США, то согласно статистике им является пикап Ford F-Series. За 2022 год количество аварий с ним в 2 тысячах 418 случаев закончилось для водителя или пассажира такого автомобиля летальным образом. 

Фото:Сonvoycarshipping

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