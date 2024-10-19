Владельцы Land Rover Defender хотят засудить компанию за дефектные лобовые стекла

Владельцы автомобилей Land Rover Defender 2020-2022 производственных годов подали на компанию JLR в суд, обвинив автопроизводителя в продаже машин с дефектными лобовыми стеклами. По словам истцов, ветровые стекла их автомобилей трескаются песка, летящего от колес других машин.

В иске, поданном в Окружной суд США по округу Нью-Джерси, отмечается, что в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) было направлено несколько жалоб владельцев на неисправные лобовые стекла.

Один из трех истцов, Стивен Вайбер, говорит, что он получил Defender 2020 года выпуска в сентябре 2020 года, а в марте 2022 года лобовое стекло треснуло после удара небольшим камнем. Повреждения быстро распространились, и когда Зайбер связался с Land Rover, чтобы заменить его, они сказали ему, что замена ветровых стекол в то время была недоступна. На замену лобового стекла у дилера ушло больше месяца, однако на этом невезение мужчины не закончилось.

В июле 2023 года новое лобовое стекло треснуло, что потребовало еще одной замены, которая обошлась Зайберу более чем в 2,100 долларов. Но уже марте этого года треснуло и оно, что потребовало нового стекла по цене 2471 доллар.

Другому истцу, Крису Робинсону, похоже, повезло еще меньше. За последние четыре года его Defender потребовал замены пяти ветровых стекол.

В иске утверждается, что лобовое стекло, используемое Jaguar Land Rover, либо изготовлено из некачественных материалов, либо имеется дефект в конструкции самого Defender. В нем также указано, что автопроизводитель знает о дефекте, но отказался от его устранения по гарантии.

«Дефект лобового стекла представляет чрезвычайную угрозу безопасности водителей, пассажиров и пешеходов», — говорится в иске. «Самопроизвольно разбивающееся или треснувшее ветровое стекло может ухудшить обзор для водителя, отвлечь его от дороги и привести к смещению стекла, которое может нанести травму водителям, пассажирам и пешеходам».

Истцы требуют компенсации за ущерб, причиненный предполагаемым дефектом, а также гонораров адвокатов, судебных издержек и суда присяжных.