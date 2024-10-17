В Dacia хотят собственный купе-кроссовер в стиле BMW X6

Не прошло и недели с момента премьеры нового кроссовера Dacia Bigster, как в Сети активизировались слухи о скором появлении у этой модели купеобразной версии, по формату похожей на BMW X6. Такой автомобиль мог бы стать одним из самых бюджетных предложений кросс-купе в мире.

Дизайнер Хонза Лушовски и чешский портал «Auto» взялись пофантазировать на этот счет, подготовив рендеры Dacia Bigster в купеобразном варианте.

Взглянув на то, что в итоге получилось, можно сразу заметить, что профиль машины станет более динамичным по сравнению с обычным кроссовером. Основная разница в дизайне простого «Бигстер» и его купе-варианта сосредоточится в корме, которая в случае с исполнением Coupe получит сильно наклоненную линию крыши, ниспадающей к двери багажника.

Механически обе модели имеют шанс оказаться идентичными. Простой Bigster собираются продавать как с гибридными силовыми установками, так и с двигателями, работающими на природном газе. Их мощность варьируется от 107 до 155 лошадиных сил.

В случае, если Bigster Coupe все же выйдет на рынок, ему предстоит оказаться немного дороже оригинальной модели, за которую в Европе, вероятно, будут просить порядка 25 тысяч евро (2,6 миллиона рублей).