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В Индонезии показали новый бюджетный рамный внедорожник Toyota

Когда он появится в продаже пока загадка

Текст: Алексей Шмидт
2025 Toyota HiLux Champ Rangga 1001x565p 1

Toyota близка к тому, чтобы выпустить на рынки развивающихся стран еще один бюджетный рамный вездеход. В его основу ляжет новоиспеченный пикап, получивший название Hilux Champ. 

На днях в Индонезии состоялась официальная премьера этой машины. Судя по фотографиям прототипа, в качестве его имени он будет использовать наименование пикапа, но с приставкой Rangga.

2025 Toyota HiLux Champ Rangga 1001x565p 2

Никаких подробностей об этом проекте в «Тойоте» пока не раскрывают, но журналисты сходятся во мнении, что автомобиль может оказаться готовящимся к выпуску LandCruiser FJ, либо бюджетной версией модели Fortuner.

Как и в случае с утилитарником Hilux Champ, внедорожник Ragga построен на лестничной раме, а под его капотом установлен 2,4-литровый турбодизельный мотор, работающий вместе с 6-ступенчатым «автоматом». 

2025 Toyota HiLux Champ Rangga 1001x565p 3

Оснащение новинки «Тойоты», несмотря на статус «бюджетника», включает в себя светодиодные фары и ДХО, хоть и небольшие 16-дюймовые, но легкосплавные колесные диски, а также 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и двухзонный климат-контроль. 

Сроки появления машины в продаже не называются, но срыв покровов с этого проекта может свидетельствовать, что до появления его у дилеров остается не так много времени. 

Источник:CarsGuide
Фото:Toyota

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