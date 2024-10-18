В Индонезии показали новый бюджетный рамный внедорожник Toyota

Toyota близка к тому, чтобы выпустить на рынки развивающихся стран еще один бюджетный рамный вездеход. В его основу ляжет новоиспеченный пикап, получивший название Hilux Champ.

На днях в Индонезии состоялась официальная премьера этой машины. Судя по фотографиям прототипа, в качестве его имени он будет использовать наименование пикапа, но с приставкой Rangga.

Никаких подробностей об этом проекте в «Тойоте» пока не раскрывают, но журналисты сходятся во мнении, что автомобиль может оказаться готовящимся к выпуску LandCruiser FJ, либо бюджетной версией модели Fortuner.

Как и в случае с утилитарником Hilux Champ, внедорожник Ragga построен на лестничной раме, а под его капотом установлен 2,4-литровый турбодизельный мотор, работающий вместе с 6-ступенчатым «автоматом».

Оснащение новинки «Тойоты», несмотря на статус «бюджетника», включает в себя светодиодные фары и ДХО, хоть и небольшие 16-дюймовые, но легкосплавные колесные диски, а также 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и двухзонный климат-контроль.

Сроки появления машины в продаже не называются, но срыв покровов с этого проекта может свидетельствовать, что до появления его у дилеров остается не так много времени.