Пять самых дешевых электрокаров из Китая: цены в России

Решили купить китайский электромобиль в бюджетном сегменте, но не знаете, какую модель выбрать? Директор китайского дивизиона China Car Club Александр Сероштанов эксклюзивно для Daily-Motor.Ru раскрыл список самых доступных китайских электрокаров, которые можно приобрести в России по цене топовой «Весты» или в 1,5-2 раза дешевле «Москвича 3е».

Эксперт включил в подборку компактные городские электромобили в бюджетном классе, популярные в Китае. Конечно, в Поднебесной есть еще более дешевые двухместные ситикары: аналоги японских кей-каров, однако они относятся к более нишевому сегменту и вряд ли будут популярны в нашей стране.

Для всех моделей из ТОПа цены указаны «под ключ» с учетом доставки в Россию и растаможки.

Jiangnan U2

Электромобиль Jiangnan U2 дебютировал в феврале 2023 года. По форм-фактору хэтчбек длиной 3,8 метра напоминает компактвэн. Особенности модели — дизайн в ретро-футуристичном стиле, минимальные свесы и просторный для своих габаритов пятиместный салон. Необычные для сегмента опции — двухцветная окраска кузова, панорамная крыша площадью 1,24 м² и система автоторможения.

Салон отделан экокожей или тканью, водителя удивит сплющенный руль в стиле джойстика, миниатюрная цифровая приборная панель и почти игрушечные рукоятки открывания дверей. У передних кресел есть электропривод, а вот задним пассажирам не повезло: спинка цельная, подголовники отсутствуют, а втроем будет тесновато.

Базовый вариант — это 48-сильный двигатель, батарея на 13,3 киловатт-часа и запас хода 151 км. Промежуточная сборка — 75 сил, 29,9 киловатт-часа и 305 км. В топ-версии электромотор на 109 сил, аккумулятор на 43 киловатт-часа и 406 км автономности. Привод в любом случае передний. В Китае на батарею действует пожизненная гарантия.

Цена Jiangnan U2 в России: от 1,9 млн рублей (19,5 тысячи долларов).

Sihao (Sehol) E10X (Flower Fair)

Хэтчбек Sehol E10X вышел на рынок три года назад. Разработкой занималось совместное предприятие JAC-Volkswagen, хотя унификации с немецкими моделями нет.

По габаритам E10X похож на Kia Picanto: длина/ширина/высота равны соответственно 3650/1670/1540 миллиметрам. Перед инженерами стояла задача максимально упростить конструкцию, так что оснащение небогатое.

Впрочем, бедным электромобиль не назвать: две подушки безопасности, мультируль, медиасистема с тачскрином, виртуальная приборная панель, отделка с контрастными медными вставками. В продаже есть юбилейная спецверсия с быстрой зарядкой аккумулятора: от «суперчарджера» питание с 30 до 80% можно пополнить за 40 минут.

Доступно четыре варианта батареи емкостью от 19,7 до 31,5 киловатт-часа, спереди установлены двигатели в вариантах отдачи на 41, 49 или 61 лошадиную силу. Запас хода — от 200 до 306 километров. По слухам, именно Sehol E10X поделится техникой с российским электромобилем «Атом», а собирать сити-кар будут на заводе «Москвич».

Цена Sihao Flower Fair в России: от 1,95 млн рублей (20 тысяч долларов).

Ora Black Cat

Один из бестселлеров китайского рынка — Ora Black Cat от концерна Great Wall. Речь идёт о 3,5-метровом хэтчбеке, который нарисован с оглядкой на немецкий Smart ForFour.

Модель продаётся без малого пять лет, но благодаря мультяшной внешности и доступной цене спрос не падает. Особенность конструкции — пластиковые кузовные панели: это позволило удержать снаряженную массу в пределах тонны.

Салон Ora Black Cat максимально сдержанный: о ретростиле напоминает только руль, консерваторам понравится традиционные колодцы приборов, а также планшет с «горячими» клавишами сбоку. Есть только минимум необходимого: кондиционер, камера заднего вида, две подушки безопасности, ABS и мультируль. Из необычных опций — телематическая система.

Ora предлагает пять вариантов аккумуляторов ёмкостью от 28,5 до 36 киловатт-часов. Основной двигатель развивает 48 сил и 125 Нм крутящего момента, но топ-версии положен другой агрегат с отдачей 61 силу и 130 Нм. Привод в любом случае передний, запас хода — от 301 до 405 километров.

Цена Ora Black Cat в России: от 2,1 млн рублей (21,6 тысячи долларов).

Chery Boundless Pro

Chery Boundless Pro скроен по другим лекалам. Это трехдверный хэтчбек длиной 3,4 метра с полностью светодиодной оптикой, четырехместным салоном и богатым оснащением. Даже колеса тут «взрослые»: 16-дюймовые из легкого сплава. Разработка свежая: на рынок Boundless Pro вышел менее двух лет назад.

Салон спроектирован с акцентом на комфорт передних седоков, и здесь лоу-костом не пахнет: современная медиасистема с мощным процессором Qualcomm 6155, крупный 12,9-дюймовый тачскрин, электрорегулировки кресел, панорамная крыша, камеры кругового обзора, автопарковщик, климат- и круиз-контроль, бесключевой доступ: опции, как у дорогих кроссоверов!

Техника тоже оригинальная: Chery сделала ставку на конструкцию с неразрезным мостом и задним приводом. В зависимости от версии под полом батарея ёмкостью 29 или 40 киловатт-часов, запас хода — 301 или 408 километров. Электродвигатель развивает 75 или 95 лошадиных сил. Весит трехдверка не более одной тонны, поэтому динамика лучше, чем у малолитражек.

Цена Chery Boundless Pro в России: 2,2 млн рублей (22,4 тысячи долларов).

Geely Geometry E

На другом полюсе Geely Geometry E. Этот электромобиль гораздо крупнее: длина полные четыре метра! По габаритам, архитектуре и геометрической проходимости китаец сравним с Renault Sandero Stepway, но дизайн гораздо современнее, ведь дебют Geometry E состоялся в прошлом году.

Салон подражает «старшим» моделям Geely: есть и двухцветная отделка, и «парящий» центральный тоннель, и медиасистема а-ля «мерседесовкий» MBUX с парой экранов. Опции тоже «взрослые»: бесключевой доступ, голосовой помощник, климат- и круиз-контроль, полностью светодиодная адаптивная оптика, навигация, автоматическое торможение, люк и даже система контроля полосы!

По технике без откровений: спереди расположен 82-сильный (130 Нм) электромотор, есть три варианта батарей на 30, 33 и 39 киловатт-часов. Запас хода — от 301 до 401 км, есть быстрая зарядка (с 30 до 80% можно зарядиться за полчаса).

Цена Geely Geometry E в России: 2,2 млн рублей (22,7 тысячи долларов).