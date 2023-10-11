ДомойАвтоновости сегодняПять самых дешевых электрокаров из Китая: цены в России

Пять самых дешевых электрокаров из Китая: цены в России

Готовьте минимум 1,9 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт

Решили купить китайский электромобиль в бюджетном сегменте, но не знаете, какую модель выбрать? Директор китайского дивизиона China Car Club Александр Сероштанов эксклюзивно для Daily-Motor.Ru раскрыл список самых доступных китайских электрокаров, которые можно приобрести в России по цене топовой «Весты» или в 1,5-2 раза дешевле «Москвича 3е».

Эксперт включил в подборку компактные городские электромобили в бюджетном классе, популярные в Китае. Конечно, в Поднебесной есть еще более дешевые двухместные ситикары: аналоги японских кей-каров, однако они относятся к более нишевому сегменту и вряд ли будут популярны в нашей стране.

Для всех моделей из ТОПа цены указаны «под ключ» с учетом доставки в Россию и растаможки.

Jiangnan U2

Article 175252 860 575

Электромобиль Jiangnan U2 дебютировал в феврале 2023 года. По форм-фактору хэтчбек длиной 3,8 метра напоминает компактвэн. Особенности модели — дизайн в ретро-футуристичном стиле, минимальные свесы и просторный для своих габаритов пятиместный салон. Необычные для сегмента опции — двухцветная окраска кузова, панорамная крыша площадью 1,24 м² и система автоторможения.

07 tnyod4

Салон отделан экокожей или тканью, водителя удивит сплющенный руль в стиле джойстика, миниатюрная цифровая приборная панель и почти игрушечные рукоятки открывания дверей. У передних кресел есть электропривод, а вот задним пассажирам не повезло: спинка цельная, подголовники отсутствуют, а втроем будет тесновато.

Базовый вариант — это 48-сильный двигатель, батарея на 13,3 киловатт-часа и запас хода 151 км. Промежуточная сборка — 75 сил, 29,9 киловатт-часа и 305 км. В топ-версии электромотор на 109 сил, аккумулятор на 43 киловатт-часа и 406 км автономности. Привод в любом случае передний. В Китае на батарею действует пожизненная гарантия.

Цена Jiangnan U2 в России: от 1,9 млн рублей (19,5 тысячи долларов).

Sihao (Sehol) E10X (Flower Fair)

Sihao E10X Flower Fairy Mini Electric Car From China New Car Mini EV Car Nedc 306km New Energy Vehicle JAC Sehol E10X

Хэтчбек Sehol E10X вышел на рынок три года назад. Разработкой занималось совместное предприятие JAC-Volkswagen, хотя унификации с немецкими моделями нет.

По габаритам E10X похож на Kia Picanto: длина/ширина/высота равны соответственно 3650/1670/1540 миллиметрам. Перед инженерами стояла задача максимально упростить конструкцию, так что оснащение небогатое.

sol e10x int02

Впрочем, бедным электромобиль не назвать: две подушки безопасности, мультируль, медиасистема с тачскрином, виртуальная приборная панель, отделка с контрастными медными вставками. В продаже есть юбилейная спецверсия с быстрой зарядкой аккумулятора: от «суперчарджера» питание с 30 до 80% можно пополнить за 40 минут.

Доступно четыре варианта батареи емкостью от 19,7 до 31,5 киловатт-часа, спереди установлены двигатели в вариантах отдачи на 41, 49 или 61 лошадиную силу. Запас хода — от 200 до 306 километров. По слухам, именно Sehol E10X поделится техникой с российским электромобилем «Атом», а собирать сити-кар будут на заводе «Москвич».

Цена Sihao Flower Fair в России: от 1,95 млн рублей (20 тысяч долларов).

Ora Black Cat

ora black cat r1 4

Один из бестселлеров китайского рынка — Ora Black Cat от концерна Great Wall. Речь идёт о 3,5-метровом хэтчбеке, который нарисован с оглядкой на немецкий Smart ForFour.

Модель продаётся без малого пять лет, но благодаря мультяшной внешности и доступной цене спрос не падает. Особенность конструкции — пластиковые кузовные панели: это позволило удержать снаряженную массу в пределах тонны.

Салон Ora Black Cat максимально сдержанный: о ретростиле напоминает только руль, консерваторам понравится традиционные колодцы приборов, а также планшет с «горячими» клавишами сбоку. Есть только минимум необходимого: кондиционер, камера заднего вида, две подушки безопасности, ABS и мультируль. Из необычных опций — телематическая система.

Ora предлагает пять вариантов аккумуляторов ёмкостью от 28,5 до 36 киловатт-часов. Основной двигатель развивает 48 сил и 125 Нм крутящего момента, но топ-версии положен другой агрегат с отдачей 61 силу и 130 Нм. Привод в любом случае передний, запас хода — от 301 до 405 километров.

Цена Ora Black Cat в России: от 2,1 млн рублей (21,6 тысячи долларов).

Chery Boundless Pro

Копия Hot Selling Chery Wujie PRO Boundless PRO EV Car China New Energy Electric Vehicle Warcraft Chinese 1

Chery Boundless Pro скроен по другим лекалам. Это трехдверный хэтчбек длиной 3,4 метра с полностью светодиодной оптикой, четырехместным салоном и богатым оснащением. Даже колеса тут «взрослые»: 16-дюймовые из легкого сплава. Разработка свежая: на рынок Boundless Pro вышел менее двух лет назад.

2 Seat Boundless PRO 3 Door Speed 120 125km H High Quality Battery Car Reversible Charge

Салон спроектирован с акцентом на комфорт передних седоков, и здесь лоу-костом не пахнет: современная медиасистема с мощным процессором Qualcomm 6155, крупный 12,9-дюймовый тачскрин, электрорегулировки кресел, панорамная крыша, камеры кругового обзора, автопарковщик, климат- и круиз-контроль, бесключевой доступ: опции, как у дорогих кроссоверов!

Техника тоже оригинальная: Chery сделала ставку на конструкцию с неразрезным мостом и задним приводом. В зависимости от версии под полом батарея ёмкостью 29 или 40 киловатт-часов, запас хода — 301 или 408 километров. Электродвигатель развивает 75 или 95 лошадиных сил. Весит трехдверка не более одной тонны, поэтому динамика лучше, чем у малолитражек.

Цена Chery Boundless Pro в России: 2,2 млн рублей (22,4 тысячи долларов).

Geely Geometry E

945a6192 a510 4961 ae38 8c90474b8cb7 0 large

На другом полюсе Geely Geometry E. Этот электромобиль гораздо крупнее: длина полные четыре метра! По габаритам, архитектуре и геометрической проходимости китаец сравним с Renault Sandero Stepway, но дизайн гораздо современнее, ведь дебют Geometry E состоялся в прошлом году.

Салон подражает «старшим» моделям Geely: есть и двухцветная отделка, и «парящий» центральный тоннель, и медиасистема а-ля «мерседесовкий» MBUX с парой экранов. Опции тоже «взрослые»: бесключевой доступ, голосовой помощник, климат- и круиз-контроль, полностью светодиодная адаптивная оптика, навигация, автоматическое торможение, люк и даже система контроля полосы!

По технике без откровений: спереди расположен 82-сильный (130 Нм) электромотор, есть три варианта батарей на 30, 33 и 39 киловатт-часов. Запас хода — от 301 до 401 км, есть быстрая зарядка (с 30 до 80% можно зарядиться за полчаса).

Цена Geely Geometry E в России: 2,2 млн рублей (22,7 тысячи долларов).

Источник:Daily-Motor.Ru

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+