В Россию привезли оригинальный Duster. Он стоит очень дорого

Компания Renault долгое время продавала на российском рынке под собственной маркой кроссовер Duster. Автомобиль пользовался среди отечественных покупателей высочайшим спросом, но в прошлом году его производство в РФ было свернуто. Накануне выяснилось, что в Россию вновь начали поступать «Дастеры», но немного не такие, к которым мы все привыкли.

Речь идет об оригинальном Duster, который продается в Румынии и на остальных европейских рынках под маркой Dacia. Российский и варианты кроссовера для других стран изначально были производными от этого автомобиля.

По информации Daily-Motor.Ru, как минимум один параллельный импортер привез в Россию несколько экземпляров Dacia Duster 2023 года выпуска.

Машины обладают собственными логотипами в виде стилизованных букв D и C, которые вписаны в решетку радиатора, а также менее привычной для российских «Дастеров» оптикой.

Есть отличия и по технике. Оригинальный кроссовер идет в европейской спецификации, а значит оборудован 1,5-литровым мотором мощностью 115 лошадиных сил. Ассистирует ему механическая коробка передач и система полного привода.

Ввезенные в РФ кроссоверы из Европы предлагаются в максимальной комплектации, включающей в свое оснащение систему бесключевого доступа в салон, камеру кругового обзора, климат-контроль, автоматическое электроскладывание наружных зеркал и многое другое.

Что касается цен, то они кусаются. За Dacia Duster в таком варианте дилер предлагает выложить минимум 3 миллиона 449 тысяч 888 рублей.