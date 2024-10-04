На рынке России появился автомобиль, который обожают в Европе

Российский автомобильный рынок пополнился еще одним продуктом параллельного импорта, который приехал к нам из-за границы. Его особенность заключается в том, что это не просто машина, а настоящий бестселлер Европы.

По данным Daily-Motor.Ru, в РФ начали продавать новые хэтчбеки Dacia Sandero. Новые автомобили, выпущенные в 2024 году, прибыли к нам из «Старого Света» и обладают близкой к нулю цифре на одометрах (порядка 60 километров).

Оснащение 5-дверок включает в себя литровый бензиновый атмосферный двигатель, максимальная отдача которого равна 90 лошадиным силам. Связку мотору составляет МКПП и безальтернативный передний тип привода.

«Фишкой» Dacia Sandero является его невероятная популярность в ЕС. Такие машины скупают в «Старом Свете» огромными тиражами. К примеру, в августе этого года «Сандеро» оказался самым популярным автомобилем в Европе. По данным JATO Dynamics последний месяц лета принес в копилку этой модели 15 тысяч 653 продажи, что позволило с большим отрывом опередить Tesla Model Y и Volkswagen T-Roc.

Во многом такие результаты связаны с тем, что Sandero стоит в ЕС относительно недорого. Стать владельцем этой модели в Германии можно всего за 11 тысяч 500 евро или 1 миллион 200 тысяч рублей.

Но в России такие машины ввезенные по «серому» импорту, разумеется, оценены гораздо дороже. Минимальный входной прайс на Dacia Sandero в РФ начинается с цифры в 2 миллиона 400 тысяч рублей.