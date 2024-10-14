Новый кроссовер Honda, неизвестный россиянам, добрался до дилеров

Китай в последние годы стал одной из основных площадок для поставок в Россию машин по параллельному импорту. И нередко к нам приезжали модели, которые изначально для российского рынка предназначены не были. Недавно и без того широкий список таких машин пополнился кроссовером Honda, который создали специально для «Поднебесной», но теперь его можно купить и в РФ.

На неделе в Россию стартовали поставки новых кроссоверов Honda UR-V. Как выяснила редакция «Daily-Motor», это машины, прошедшие обновление в прошлом году, и выпускаемые в КНР специально для китайского рынка. Производством таких автомобилей занимается совместный завод «Хонды» и местной компании Dongfeng.

UR-V представляет собой кроссовер внушительных размеров. Его длина достигает отметке в 4,9-метра, ширина равна 1,9-метрам, а высота составляет 1,7-метра. Что касается расстояние между осями, то оно растянулось до 2,8-метров.

Арсенал новинки включает в себя полный набор «эирбегов», а также богатый перечень систем, необходимых для комфортного вождения: от электронных ассистентов и всевозможных датчиков до продвинутой климатической системы.

До нашего рынка UR-V доехал в варианте с безальтернативным 2-литровым мотором с системой турбонаддува, выдающим 261 лошадиную силу. Ассистирует двигателю 9-скоростная классическая автоматическая трансмиссия.

Цена машин, добравшихся до России по параллельному импорту, находится в вилке от 5 миллионов 950 тысяч до 6 миллионов 680 тысяч рублей.