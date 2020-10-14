В Иране выпустят кроссовер размером с Lada Granta

Фото: SAIPA

Иранская автомобильная компания SAIPA анонсировала новую модель – субкомпактный «паркетник» SP100 Cross Country. Фотография автомобиля была опубликована на официальной странице автопроизводителя в социальной сети Instagram.

Новый «паркетник» SP100 Cross Country разработан на платформе 4-дверки SAIPA Roham. Автомобиль, несмотря на вид хэтчбека, имеет повышенный дорожный просвет и обвес из неокрашенного пластика. Длина мини-кроссовера составляет всего около четырех метров, что сопоставимо по габаритам с российским хэтчбеком Lada Granta.

Продавать новый SP100 Cross Country будут с двумя бензиновыми двигателями на 108 и 156 лошадиных сил, связку которым составят 5-ступенчатая МКП или 6-скоростной «автомат». Привод – только передний.

Серийная сборка нового субкомпактного кроссовера стартует в 2021 году. Цены на местном рынке стартуют от 10 тысяч долларов или 770 тысяч рублей по текущему курсу.