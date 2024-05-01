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На продажу в России выставили почти новый Opel, который стоит как базовая Lada Granta

За него просят всего 770 тысяч рублей

Текст: Алиса Шашкова
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Вторичный рынок России иногда может преподносить сюрпризы, особенно в плане пробега некоторых автомобилей. Одним из доказательств этого тезиса является появившийся накануне в Петербурге хэтчбек Opel Corsa, находящийся практически в виде «капсулы времени». 

По словам продавца, машина была приобретена им в новом состоянии в 2005 году. С тех пор он использовал ее только с весны по осень да и то, чтобы добираться до дачи и обратно. А с 2019 года хэтчбек и вовсе был поставлен на прикол. 

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В объявлении говорится, что Corsa пребывает в виде практически новой машины. Ее пробег равен 13 тысячам 300 километрам, а состояние кузова называется «исключительным».

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Автомобиль оснащен 1,2-литровым мотором мощностью 80 лошадиных сил и 110 Нм, а также роботизированной трансмиссией. 

Продавец уверяет, что готов пройти любые проверки, а также предупреждает потенциальных покупателей, что цена машины будет действовать только до конца этой недели. 

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Что интересно, две предыдущих семидневки привели к тому, что почти новый Opel подешевел с 830 до 770 тысяч рублей и близок к тому, чтобы приблизиться по прайсу к базовой комплектации новой Lada Granta, за которую сегодня просят от 700 тысяч рублей.

Источник:Авто.ру
Фото:Автора объявления

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