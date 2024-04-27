Назван самый надежный двигатель Toyota в 2024 году

Большинство моторов Toyota способны похвастаться пуленепробиваемой репутацией с точки зрения надежности, с которой могут конкурировать лишь немногие автопроизводители. И связано это с тем, что «тойотовцы» отдают приоритет безотказной конструкции, а не производительности или экономичности.

Журнал «HotCars» оценил надежность всей линейки двигателей Toyota, раскрыв самый надежный силовой агрегат компании по состоянию на 2024 год. Им оказался мотор, разработанный почти 20 лет назад, который устанавливали на Toyota RAV4, Camry, Avalon и многие другие автомобили, в том числе «Лексусы» и даже Lotus Evora GTE.

Самым надежным двигателем «Тойоты» эксперты назвали мотор 2GR FSE. Это 3,5-литровый V6, выдающий 306 лошадиных сил. С момента дебюта в 2005 году двигатель претерпел лишь незначительные изменения и до сих пор устанавливается на автомобили компании (в варианте 2GR).

Главным отличием 2GR FSE от версии FE было то, что ему досталась интонационная система двойного впрыска Toyota D-4S, которая сегодня используется в Toyota Camry 2024. Такая конфигурация позволяет портовым форсункам поддерживать клапаны в чистоте, в то время как прямые топливные форсунки высокого давления, размещенные непосредственно в головках блока цилиндров, улучшают охлаждение. Этот охлаждающий эффект обеспечивает высокую степень сжатия 11,8:1.

Аналитики «J.D.Power» оценивают уровень надежности мотора Toyota 2GR FSE в 84 балла из 100, что является одним из лучших показателей для всех автопроизводителей.

Но, как и в случае с другими двигателями, 2FR FSE нельзя назвать на 100-процентов идеальным. Владельцы машин с такими моторами могут сталкиваться с незначительными проблемами, такими как утечки масла, визг натяжного шкива и скрежет во время запуска, который часто приписывается системе VVTi. Впрочем, большинство из них Toyota уже исправила своими сервисными кампаниями.