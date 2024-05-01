«Я принимал душ на заводе и спал на парковке…» – история уволенного сотрудника Tesla

За последние несколько прессе стало известно о планах Tesla уволить более 14 тысяч сотрудников по всему миру. Как и ожидалось, это решение вызвало массу комментариев, среди которых оказалось немало интересных историй. Об одной из них поведал Нико Мурильо, рассказавший о своем 5-летнем опыте работы в Tesla, закончившемся не лучшим образом.

Путь Мурильо в Tesla начался в 2019 году на заводе во Фримонте, штат Калифорния, где он начал работать помощником по производству. За эти годы мужчина вырос как специалист, получив повышение до ведущего помощника по производству в 2020 году и до руководителя производства в 2021 году. Но на прошлой неделе его траектория резко изменилась, когда он оказался в числе уволенных.

День увольнения Мурильо начался так же, как и любой другой. В понедельник он открыл ноутбук в 4:30 утра для того, чтобы проверить электронную почту, и был очень удивлен, когда понял, что его учетная запись оказалась деактивирована.

Во время стандартной 90-минутной поездки на работу мужчина получил сообщение о том, что его должность упразднена. Мурильо обратился к своему менеджеру за разъяснениями, но получил лишь ответ, что такие сообщения разослали всем сотрудникам компании.

Когда мужчина прибыл на завод, его не впустили и забрали служебную карту доступа Оставаясь на парковке, Мурильо размышлял о жертвах, на которые он пошел ради работы:

«В какой-то момент в 2023 году я даже спал в машине на стоянке, чтобы не тратить время на то, чтобы добраться до работы и быть более продуктивным. Я принимал душ на заводе и спал на парковке. Я готовил ужин в микроволновке в комнате отдыха. И вот чем мне отплатили за это».

История Мурильо набирает популярность в Сети. Вместе с ним подобными ситуациями делятся и другие сотрудники Tesla, собирая под своими постами в интернете целые тирады сочувствия.