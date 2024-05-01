Hyundai обновил свой компактный кроссовер Bayon

Спустя 4 года после появления в продаже компания Hyundai провела плановый рестайлинг своего компактного кроссовера Bayon. Машине достались небольшие эстетические изменения, заметные в основном в передней части кузова, а также ряд улучшений в списке оборудования и механической стороне автомобиля.

Новому Bayon предстоит примерить на себе внешний вид, который ранее приобрел его старший родственник Kona.

Кроссовер обзавелся светодиодной подсветкой, проходящей вдоль всего капота, а также новым бампером, переработанной решеткой радиатора и задними фонарями, выглядящими как прежде, но обладающими другим внутренним рисунком.

Кроме того, для корейского «паркетника» теперь доступны четыре новых цвета кузова, которые по желанию покупателя могут сочетаться с контрастной крышей.

Внутренние изменения включили в себя появление у машины нового 10,25-дюймового сенсорного дисплея уже в базовой комплектации, а также системы BlueLink, которая позволяет в режиме реального времени получать информацию о дорожном движении, погоде или наличии парковочных мест в данном месте.

Что касается гаммы двигателей, то теперь она начинается с атмосферного блока 1.2 PMi мощностью 80 л.с. (ранее 84 л.с.), сочетающегося с механической коробкой передач.

На вершине линейки располагается 3-цилиндровый мотор 1.0 T-GDI мощностью 100 л.с. с легкой гибридизацией и маркировкой ECO, агрегатированный с механической или автоматической коробкой передач. Мотор заменит 120-сильный двигатель, которым комплектовался дореформенный кроссовер.

Когда модернизированный Hyundai Bayon доберется до России пока неизвестно.