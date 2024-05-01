Мотовездеход Polaris Xpedition трансформировали в необычный кемпер для бездорожья

В мае прошлого года компания Polaris представила приключенческий вездеход Xpedition, который получил полностью закрытую кабину, салон на 5 человек, грузовой ящик на крыше, высокоходную подвеску и буксировочной способностью в одну тонну. Но разработчиков машины это не устроило и они обратились в компанию Draco UTV, попросив превратить стоковый Xpedition в уникальный кемпер для бездорожья.

Машину заказал фотограф Куин Шрок, специализирующийся на приключенческих съемках. Он попросил сделать автомобиль максимально проходимым, но при этом удобным для длительных поездок по глуши. И авторы проекта сделали все, что от них требовалось.

Кемпер Xpedition настроили для преодоления пересеченной местности, научили его перевозить тонну снаряжения, а также оснастили машину полным набором систем для жизни в полевых условиях.

Несмотря на компактные размеры, у владельца кемпера будет даже собственная выдвижная кухня с раковиной, а также 12-вольтовый холодильник, питающийся от солнечных панелей, установленных на крыше.

Внутри машины использовалось большое количество кожи и электроники, но заднюю часть сделали максимально простой. Ее размеров оказалось достаточно, чтобы уместить там спальню платформу.

На багажник на крыше (фирмы Draco) можно будет водрузить массу аксессуаров, включая душ, самонесущий тент, внедорожный домкрат и множество ящиков для хранения.

Для того, чтобы автомобиль чувствовал себя максимально комфортно на бездорожье, для него изготовили на заказ специальную длинноходную и свехширокую систему подвески, а также дополнили ее 35-дюймовыми покрышками, надетыми на 15-дюймовые колеса с бедлоками.

В какую сумму обошлась трансформация мотовездехода в необычный автодом не уточняется.