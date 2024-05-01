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Мотовездеход Polaris Xpedition трансформировали в необычный кемпер для бездорожья

У внутри него есть спальное место и даже полноценная кухня

Текст: Алексей Шмидт
polaris xpedition build by draco front quarter 9f47 1

В мае прошлого года компания Polaris представила приключенческий вездеход Xpedition, который получил полностью закрытую кабину, салон на 5 человек, грузовой ящик на крыше, высокоходную подвеску и буксировочной способностью в одну тонну. Но разработчиков машины это не устроило и они обратились в компанию Draco UTV, попросив превратить стоковый Xpedition в уникальный кемпер для бездорожья.

Машину заказал фотограф Куин Шрок, специализирующийся на приключенческих съемках. Он попросил сделать автомобиль максимально проходимым, но при этом удобным для длительных поездок по глуши. И авторы проекта сделали все, что от них требовалось.

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Кемпер Xpedition настроили для преодоления пересеченной местности, научили его перевозить тонну снаряжения, а также оснастили машину полным набором систем для жизни в полевых условиях.

Несмотря на компактные размеры, у владельца кемпера будет даже собственная выдвижная кухня с раковиной, а также 12-вольтовый холодильник, питающийся от солнечных панелей, установленных на крыше. 

Внутри машины использовалось большое количество кожи и электроники, но заднюю часть сделали максимально простой. Ее размеров оказалось достаточно, чтобы уместить там спальню платформу. 

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На багажник на крыше (фирмы Draco) можно будет водрузить массу аксессуаров, включая душ, самонесущий тент, внедорожный домкрат и множество ящиков для хранения.

Для того, чтобы автомобиль чувствовал себя максимально комфортно на бездорожье, для него изготовили на заказ специальную длинноходную и свехширокую систему подвески, а также дополнили ее 35-дюймовыми покрышками, надетыми на 15-дюймовые колеса с бедлоками. 

В какую сумму обошлась трансформация мотовездехода в необычный автодом не уточняется. 

Фото:Polaris

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