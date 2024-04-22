Названы все слабые места автомобилей за 400 тысяч рублей

С суммой в 400 тысяч рублей в кармане сегодня сложно рассчитывать на свежий автомобиль. И если еще недавно этих денег было достаточно для того, чтобы купить базовую версию седана Volkswagen Polo, то по нынешним временам их не хватит даже для того, чтобы обзавестись его версиями первых годов выпуска.

Эксперт журнала «За Рулем» составил список из четырех неплохих и надежных вариантов на вторичном рынке, которые уложатся в 400 тысяч рублей.

Lada Granta

Первым из них оказалась отечественная Lada Granta, причем даже относительно «свежая» (к примеру 2014 года выпуска). Ее 1,6-литровый 8-клапанник мощностью 87 лошадиных сил почти не имеет слабых мест, но требует проверки помпы, поломка которой чревата, в том числе обрывом ремня ГРМ.

Renault Logan

На втором месте расположился Renault Logan, но уже более старых годов выпуска, чем «Гранта» (2011-2012).

Чаще всего в эту сумму укладываются машины с 1,6-литровым 84-сильным двигателем и «механикой», которые считаются очень надежными, но имеют несколько неприятных «болячек» вроде запотевания крышки ремня ГРМ и сальников коленчатого вала. При покупке такого автомобиля советуют сразу проверить сальник левого внутреннего ШРУСа, который имеет свойство подтекать на пробегах свыше ста тысяч километров.

Mitsubishi Lancer

В тройку лучших вариантов также вошел «девятый» Mitsubishi Lancer. За 400 тысяч рублей можно будет рассчитывать на машину, по возрасту близкую к 20 годам, но с надежным 1,6-литровым мотором мощностью 98 лошадиных сил.

А вот с механической коробкой передач у него все не так хорошо (быстрый износ подшипника первичного вала), как с силовым агрегатом, поэтому эксперт советует присматриваться к машинам с АКПП.

Ford Focus

Замкнул этот ТОП Ford Focus второй генерации. В указанный бюджет смогут уложиться машины 2007-2008 годов выпуска с широкой линейкой моторов. 1,8-и 2-литровые двигатели Duratec в них надежны, но страдают от плавающих оборотов на холостом ходу, но есть 1,6-литровый мотор Zetec, который превосходит их в ресурсе, но требует частой замены ремня ГРМ (на пробегах в 90-100 тысяч километров).

В подвесках таких «Фордов» после 150 тысяч километров пробега часто требуют ремонта амортизаторы и шаровые опоры.