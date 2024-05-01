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Показан самый прочный пикап Isuzu D-Max за его историю 

Его построили совместно с Arctic Trucks

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Isuzu представила свою последнюю совместную работу с Arctic Trucks, которая может предварить будущее ее хардкорных вездеходных автомобилей, способных почти на все. Автомобиль получил имя AT37, и он… гигантский. Настолько гигантский, что это самый большой продукт в истории Isuzu.

Под раздутыми колесными арками расположился набор тридцатисемидюймовых шин BFGoodrich. Где-то там же предусмотрена усовершенствованная 10-позиционная регулируемая подвеска, поддерживаемая лифтом дорожного просвета на 5,5 дюйма по сравнению со стандартным D-Max. Все это означает, что AT37 должен смеяться в лицо дюнам, болотам и бордюрам мира.

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Дополнительно Arctic Trucks модернизировала передний и задний дифференциалы, а также усилила раму. Улучшенная мускулатура была замаскирована совершенно утонченным экстерьером, который может похвастаться сверхпрочной планкой и тройной противотуманной фарой спереди. 

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Багажник на крыше имеет внушительную световую полосу, а прямо за ней предусмотрен ящик для хранения вещей.

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Подробностей о силовом агрегате пикапа пока нет, но, скорее всего, под капотом машины расположится улучшенная версия 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, установленного в обычном D-Max. 

Фото:Isuzu

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