Третий Renault Duster превратится в пикап: как он может выглядеть

Компания Dacia уже имеет в своем арсенале пикап Oroch, в основе которого лежит первая генерация кроссовера Duster. Сейчас машину успешно продают в Бразилии.

По свежим слухам, в Renault не исключают возможность обновления этой модели. Причем в качестве архитектуры для нее выступит как раз новая генерация Duster, дебютировавшая совсем недавно (в прошлом году).

В Сети уже начали фантазировать насчет дизайна такого автомобиля. К примеру, художники «Club Duster Romania» подготовили визуализацию машины, на которой она как две капли воды похожа на оригинальный Duster третьего поколения спереди, но сзади обладает не классическим кроссоверным багажником, а открытой грузовой платформой.

Авторы рендера утверждают, что при проектировании автомобиля пользовались дизайном лишь двух моделей – нового Dacia Duster и Nissan Navara.

Разумеется, никаких подробностей по «технике» о пикапе нет, но учитывая платформу CMF-B, ему практически наверняка достались бы те же моторы, что и в новом «Дастере». Это биотопливный 3-цилиндровый литровый агрегат на 100 л.с., а также 1,2-литровый ДВС TCe на 130 «сил», состыкованный с мягко-гибридным довеском, плюс самый мощный 1,6-литровый гибрид с отдачей в 140 лошадиных сил.

А вот дизельного двигателя покупателям машины в любом случае было бы не видать, ведь в третьей генерации Duster лишился такого варианта.