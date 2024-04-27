Предсерийное производство новой модели Lada Iskra стартует уже в мае

Компания «АвтоВАЗ» готовится к тому, чтобы начать производство одной из своих перспективных моделей – Lada Iskra. Автомобиль, которому предстоит занять место между Lada Granta и Lada Vesta, близок к тому, чтобы встать на конвейер. По новой информации, предсерийный выпуск «Искры» стартует уже совсем скоро.

Как пишет сообщество «Avtograd News», ссылающееся на собственные источники внутри «АвтоВАЗа», в период с сегодняшнего дня (27 апреля) по 13 мая предприятие компании уйдет на корпоративные каникулы. Сразу после них планируется начало предсерийного производства Lada Iskra.

Инсайдеры утверждают, что на первых порах объем сборки принципиально новой модели Lada (в ее основу ляжет современная платформа CMF-B) будет составлять примерно по 17 кузовов каждый день.

Официальные сроки появления «Лады Искры» в продаже пока не раскрываются, но ранее руководство «АвтоВАЗа» говорило, что хотело бы запустить эту модель в первой половине следующего года.

Что касается официальной премьеры машины, то она состоится гораздо раньше. Предполагается, что «Искру» привезут на Петербургский международный экономический форум, который откроет свои двери для экспертов в отрасли, журналистов и общественности в начале лета (с 5 по 8 июня).