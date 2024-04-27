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Предсерийное производство новой модели Lada Iskra стартует уже в мае

Машину представят этим летом, а в продажу запустят в начале 2025 года

Текст: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» готовится к тому, чтобы начать производство одной из своих перспективных моделей – Lada Iskra. Автомобиль, которому предстоит занять место между Lada Granta и Lada Vesta, близок к тому, чтобы встать на конвейер. По новой информации, предсерийный выпуск «Искры» стартует уже совсем скоро.

Как пишет сообщество «Avtograd News», ссылающееся на собственные источники внутри «АвтоВАЗа», в период с сегодняшнего дня (27 апреля) по 13 мая предприятие компании уйдет на корпоративные каникулы. Сразу после них планируется начало предсерийного производства Lada Iskra. 

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Инсайдеры утверждают, что на первых порах объем сборки принципиально новой модели Lada (в ее основу ляжет современная платформа CMF-B) будет составлять примерно по 17 кузовов каждый день. 

Официальные сроки появления «Лады Искры» в продаже пока не раскрываются, но ранее руководство «АвтоВАЗа» говорило, что хотело бы запустить эту модель в первой половине следующего года. 

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Что касается официальной премьеры машины, то она состоится гораздо раньше. Предполагается, что «Искру» привезут на Петербургский международный экономический форум, который откроет свои двери для экспертов в отрасли, журналистов и общественности в начале лета (с 5 по 8 июня).

Источник:Avtograd News

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