Названы слабые места китайских автомобилей: это ломается в них чаще всего

За последние десять лет китайские автомобили стали гораздо надежнее, вплотную приблизившись по качеству к большинству конкурентов и даже опередили некоторых из них. Но полностью одолеть славу «проблемных» машин «поднебесным» автопроизводителям пока не удалось.

Но что в китайских автомобилях ломается чаще всего? Ответ на этот вопрос Daily-Motor.Ru дали специалисты сети сервисных центров «Китаяна» (бренд входит в УК «К-Групп»). Эксперты провели анализ обращений владельцев китайских автомобилей и объемов продаж запчастей для них, составив рейтинг наиболее частых поломок машин из Поднебесной.

Одна из главных болей «китайцев» – электронные системы. Проблемы возникают в основном в осенне-зимний период и связаны с низкими температурами.

К примеру, у автомобилей марки DONGFENG достаточно часто выходят из строя кислородные датчики, при этом гарантия на электрику у бренда ограничена 20-30 тыс. км, а автомобили JAC порой страдают от поломки блока ABS.

Нередки случаи неисправностей в узлах двигателя. Владельцы автомобилей Chery Tiggo знают об этих проблемах не понаслышке, они часто обращаются с проблемами течи радиатора охлаждения двигателя, а также с вопросами относительно качества ремня ГРМ, поскольку в процессе эксплуатации может происходить его деформация или разрыв. Несвоевременное устранение этих поломок может привести к необходимости капитального ремонта двигателя.

Еще одна «ахиллесова пята» автомобилей из Поднебесной – ступичные подшипники. Проблемы с ними возникают у автомобилей, имеющих пробег от 50 тыс. км.

Часто владельцы китайских автомобилей сталкиваются с поломками коробки передач или блоков ее управления. Среди «лидеров» по этой проблеме модельный ряд брендов JAC и KAIYI, у которых выходят из строя вариаторы.

Во многих автомобилях Changan при длительном стоянии в пробке роботизированная коробка передач выдает ошибку перегрева или может уходить в аварийный режим. При этом быстро решить данные проблемы не удастся, новые агрегаты и блоки управления для этой марки представлены на складах в минимальном количестве.

Подвеска также является не самым надежным элементом у большинства китайских марок, особенно если водителям приходится часто ездить по грунтовым дорогам.

«К нам приезжают много Geely с относительно небольшим пробегом 20-40 тыс. км с уже разбитыми рычагами рулевого управления, порванными сайлентблоками. Например, наши механики могут снять рычаг и обнаружить, что ухо крепления подрамника начинается шевелиться от малейшего прикосновения. Такого быть не должно, это говорит о низком качестве металла», – рассказал Даниил Трегубенко, управляющий СТО «Китаяна» Кудрово.

В последний год участились случаи поломок в системе турбокомпрессора у автомобилей марки HAVAL F7\F7X. В частности, выходит из строя актуатор турбины. Есть проблемы и с обслуживанием китайских автомобилей, например, с кузовным ремонтом, особенно требующим установки крупных узлов.

«Это связано с высокой стоимостью оригинальных комплектующих и отсутствием их на складах. При этом качество аналогов, представленных на рынке, далеко не всегда удовлетворяет требования владельцев», – рассказывает эксперт.

Что касается самого неприхотливого представителя китайской автоиндустрии, то по мнению специалистов сети сервисных центров им можно назвать автомобиль Geely Tugella. По подсчетам аналитиков СТО, владельцы этой модели обращаются в их сервис для ремонта реже остальных.