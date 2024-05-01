Шестиколесный военный Toyota Land Cruiser начнут продавать гражданским

Внедорожник Toyota Land Cruiser чрезвычайно популярен во всем мире в основном благодаря своей невероятной прочности, а также характеристикам, демонстрируемым на пересеченной местности. Не чураются этой машины и военные.

Так, к примеру, южноафриканская компания Armormax Defense уже много лет продает армейскую версию Land Cruiser, причем с шестью колесами и пулеметом на крыше. Накануне стало известно, что скоро 6-колесный «Ленд Крузер» смогут купить и гражданские, но в упрощенной версии (без стрелкового оружия в комплекте).

Пикап отличается от обычного Land Cruiser 79-й серии удлиненной рамой и наличием второй раздаточной коробки передач для того, чтобы передавать крутящий момент на третью ось.

Специальное оборудование машины включает в себя изготовленные по индивидуальному заказу 3-секционные приводные валы с прочными компонентами Dana, а также лифт подвески на 100 мм.

Автомобиль обладает броней уровня B6, которая будет доступна для покупателей в качестве опции. Кроме нее в машине предусмотрят большой резервуар для воды или систему пожаротушения.

Приводить в движение гражданский Land Cruiser предстоит 4,5-литровому бензиновому V8, агрегатированному автоматической коробкой передач ZF с уникальной системой охлаждения.

Ценник на шестиколесный «Ленд Крузер» в Южной Африке будет начинаться с отметки примерно в 7 миллионов 500 тысяч рублей за небронированную версию и 13 миллионов 500 тысяч рублей за защищенный внедорожник.