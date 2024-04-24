Испанцы назвали 5 недорогих электрических кроссоверов, которые стоят своих денег

Электромобили сегодня стоят очень дорого и значительно превосходят в цене машины с ДВС. Но даже среди них можно найти отдельные модели, которые можно назвать бюджетными.

Испанский портал «Periodismodelmotor» составил список из пяти дешевых полностью электрических кроссоверов, которые стоят своих денег. Некоторые из них сегодня можно купить и на российском рынке.

Dacia Spring

«Паркетник», который многие сравнивают с хэтчбеком, стоит в Европе менее 15 тысяч евро (до 1,5 миллиона рублей), но стоит каждого цента. Автомобиль предлагается с 44- и 64-сильными электромоторами, а также с максимальным запасом хода более 200 километров (по циклу WLTP).

BYD Atto 3

Этот рейтинг не мог обойтись без китайских машин. И, тем более, без маленького кроссовера BYD Atto 3.

Компактный вседорожник обладает длиной почти в 4,5 метра и двигателем мощностью 204 лошадиные силы, а также просторным салоном и багажником объемом около 440-литров. А его цена в Испании составляет около 35 тысяч евро (примерно 3,5 миллиона рублей), так он по карману многим европейцам.

Citroen e-C3

Конкурент Dacia Spring стоит в ЕС менее 20 тысяч евро (до 2 миллионов рублей) и способен удивить не только своим качеством за эту цену, но и запасом хода более 200 километров на одном заряде, а также объемом багажника в 310 литров.

MG ZS EV

Электрическая версия бюджетника MG с приставкой EV похвалили за стартовую цену менее 30 тысяч евро (до 3 миллионов рублей), 500-литровый багажник, а также мощность в 156 и 177 лошадиных сил в зависимости от версии.

Кроме того, такой кроссовер способен проезжать без подзарядки от 320 до 440 километров, что является одним из самых высоких показателей в классе.

Hyundai Kona EV

Корейский «паркетник», считающийся одним из лучших в своей категории. Он оказался самым дорогим в этом ТОП-е с ценой в 40 тысяч евро (примерно 4 миллиона рублей), но неспроста.

Машина предлагает 156 лошадиных сил мощности и 377 километров автономности, а также багажник емкостью в 466 литров. А еще у нее отличная управляемость и качественный салон, которые отчасти компенсируют слегка завышенную стоимость.