В России начались продажи нового роскошного и вместительного вэна Toyota 

Параллельный импорт привел к тому, что российский рынок уже несколько лет пополняется моделями, о которых раньше нашим покупателям можно было и не мечтать.

Накануне собственный вклад в это сделали «серые» дилеры, торгующие «Тойотами». В их распоряжении появился новый роскошный и вместительный вэн, предназначенный для некоторых стран мира, но уже доступный и в РФ.

По информации Daily-Motor.Ru, как минимум один крупный автосалон начал продавать в России большой вэн Toyota Granvia. Машины 2024 года приехали к нам из Объединенных Арабских Эмиратов и обладают привычным для нашего дорожного движения леворульным расположением руля и блока педалей.

В основе Granvia лежит архитектура более знакомого в РФ Toyota Hiace. Машина проектировалась, чтобы стать альтернативой Toyota Alphard.

Ее длина составляет более 5 метров, а внутри расположено три ряда сидений. В каждом случае это раздельные кресла с подставками для ног и широкими возможностями регулировок.

Машина оснащена продвинутыми электронными водительскими помощниками, а также имеет внушительный набор подушек безопасности.

Приводит в движение вэн 3,5-литровый бензиновый двигатель V6, выдающий 270 лошадиных сил. Ассистирует ему 6-скоростная АКПП и задний привод.

За новую для нашего рынка модель Toyota дилер просит 10 миллионов 150 тысяч рублей.