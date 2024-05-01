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Раскрыты 10 автомобилей, у которых большие проблемы с ЛКПП

Рейтинг составил американский портал Consumer Reports

Текст: Алиса Шашкова
2016 Chevrolet Suburban 005

Покраска автомобиля – трудоемкий процесс, так что стоит она совсем недешево. Машин, обладающих по-настоящему качественным лакокрасочным покрытием немного, но они есть. Вот только в этом рейтинге их не будет. 

Аналитический портал «Consumer Reports» составил ТОП из 10 автомобилей, которые обладают худшим ЛКП. Покупая их высок риск того, что в какой-то момент владельцу придется перекрашивать машину, заплатив за эту процедуру немало денег. 

В рейтинг вошли модели, лакокрасочное покрытие кузовов которых легко скалывается и отслаивается при минимальном воздействии окружающей среды. 

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На фото проблемы с лакокрасочным покрытием Chevrolet Suburban 2016 года выпуска

Открыл ТОП Chevrolet Suburban 2016 года выпуска, за которым расположился Hyundai Genesis 2015 года. Тройку замкнул Ford Explorer 2016 года, а четвертой стала Toyota Tundra 2022 года. Пятое место застолбил за собой Tesla Model X 2022 года, а шестое – Hyundai Sonata 2017 года.

С восьмого по десятую строчку в рейтинге выстроились также: Ford Taurus 2014 года, Ford Mustang 2020 года, Hyundai Elantra 2016 года и Mercedes-Benz GLK-Class 2015 года.

Источник:Consumer Reports

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