Японцы жалуются, что не могут купить новые Toyota Land Cruiser Prado (250)

Новое поколение легендарного рамного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado (он же LC 250) было представлено еще в конце лета прошлого года, но ее продажи на японском рынке начинаются только сейчас. Впрочем, приобрести заветную модель пока удается только избранным.

Накануне в популярном японском автомобильном издании «BestCarWeb» вышла заметка, в которой ее автор попытался приобрести новый Land Cruiser 250 в нескольких автосалонах в Токио, но потерпел неудачу. Этому материалу вторят многочисленные комментарии, в которых японцы жалуются, что купить новый «Прадо» практически невозможно.

По словам журналиста, в одном из автосалонов ему еще на парковке заявили, что весь тираж машин уже распродан, хотя официальный запуск автомобиля состоялся всего 10 минут назад.

Продавец объяснил, что у конкретно этого дилера было всего 8 машин, но всех из забронировали в первые минуты продаж. А очередь на новую партию уже составляет 30 человек.

После этого японец отправился в другой автосалон Toyota, но купить новый «Прадо» не удалось и там.

На этот раз ему сказали, что не ведут переговоры с клиентами по поводу Land Cruiser 250 (Prado) с теми, кто еще не обслуживался у этого дилера, а также пояснили, что автосалон использует лотерейный метод продаж. Заявки на участие в лотерее на покупку нового «Прадо» завершат собирать до 24 апреля, после чего объявят несколько счастливчиков.

Впрочем, победа в лотерее еще не гарантия того, что машину продадут конкретному покупателю. По словам дилера, он изучит информацию о клиенте, проверит ее в головном офисе и уже затем решит, продавать ему Land Cruiser 250 (Prado) или нет.

В конечном счете журналисту все же удалось забронировать машину в одном из автосалонов, но не дизельный автомобиль, а только бензиновый. При этом точные сроки его поставки не определены. Не исключено, что машина придет после июля, но существует вероятность что она доберется до покупателя в октябре-декабре, либо вовсе после января 2025 года.