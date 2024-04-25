Раскрыты 5 надежных подержанных автомобилей для пенсионеров в 2024 году

Уходя на пенсию одним из желаний человека может быть автомобиль, который стоит не очень дорого. Разумеется, говорить о новых машинах в таких случаях не приходится, так что прямой дорогой для пенсионеров является «поход на вторичку». Какие варианты там стоят того, чтобы их купить, и не остаться затем «без штанов», тратя деньги на многочисленные и дорогостоящие ремонты, рассказали журналисты портала «GoBankingRates».

В своем исследовании они черпали информацию из авторитетного аналитического издания «The KBB». Вот что у них получилось.

Honda CR-V (2019)

Первое место в этом рейтинге досталось кроссоверу Honda CR-V (2019 года выпуска). Машину хвалят за ее гибкий и функциональный интерьер, простоту в управлении, а также за наличие продвинутых систем безопасности и безукоризненную надежность.

Toyota RAV4 (2012)

Строчкой ниже расположился главный конкурент этой модели от Toyota, а если быть точнее – «паркетник» RAV4 (2012 года выпуска). Автомобиль стоит гораздо дешевле, чем более молодая «Хонда», но почти не уступает ей в оснащении и комфорте и, что самое главное, в безотказности.

Honda Accord (2019)

Бронзу в ТОП-е получил седан Honda Accord (2019 года выпуска). Это 4-дверка с просторным салоном, удобная и простая в управлении, а также экономичная и почти не ломающаяся в длительной перспективе.

Toyota Highlander (2015) и Honda Civic (2012)

Замкнули пятерку лучших автомобилей для пенсионеров Toyota Highlander 2015 года выпуска и Honda Civic 2012 года выпуска. Обе машины названы «отличным примером практичных, надежных и хорошо оборудованных автомобилей, которые стоят свои деньги.