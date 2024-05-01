Показана необычная техника для разминирования на базе внедорожника «УАЗ»

У внедорожника «УАЗ» на фотографии два руля. И это совсем фотошоп, а вполне настоящая машина, которая выпускалась в советские времена. Более того, для своей основной цели использовался не только УАЗ-469, но и другой знаменитый внедорожник тех времен – ГАЗ-69.

Механизм, который стыковался с автомобилем, назывался ДИМ и ДИМ-М, что расшифровывается как дорожный индукционный миноискатель.

Система обладала двумя собственными колесами и управлялась оператором из кабины машины отдельным рулем.

Как утверждает «За рулем», внедорожник двигался со скоростью около 10 километров в час, а мины обнаруживались благодаря пневматическим приводам от встроенного компрессора, после чего автомобиль тут же включал сцепление и обездвиживался тормозами.

На задних сидениях машины хранилось специальное оборудование для саперов, которые впоследствии и занимались обезвреживанием мин.