Названы 10 брендов, автомобили которых обходятся в техническом обслуживании дешевле остальных

Покупка автомобиля может быть одним из самых приятных в мире событий, но спустя некоторое время, когда дело дойдет до его ремонта, все будет уже не так приятно, как в первые дни владения.

Журнал «Consumer Reports» из США составил рейтинг автомобильных брендов, которые являются как наименее дорогими, так и наоборот самыми недешевыми для своих владельцев с точки зрения ремонта в течение первых 10 лет эксплуатации. В ТОП-е оказалось мало сюрпризов. Самой недорогой маркой стала Tesla, за которой выстроились: Buick, Toyota, Lincoln и Ford.

10 брендов с самыми низкими затратами на техническое обслуживание в течение 10 лет:

1 место: Tesla – 4 тысячи 35 долларов (375 тысяч рублей);

2 место: Buick – 4 тысячи 900 долларов (455 тысяч рублей);

3 место: Toyota – 4 тысячи 900 долларов (455 тысяч рублей);

4 место: Lincoln – 5 тысяч 40 долларов (468 тысяч рублей);

5 место: Ford – 5 тысяч 400 долларов (502 тысячи рублей);

6 место: Chevrolet – 5 тысяч 550 долларов (516 тысяч рублей);

7 место: Hyundai – 5 тысяч 640 долларов (524 тысячи рублей);

8 место: Nissan – 5 тысяч 700 долларов (530 тысяч рублей);

9 место: Mazda – 5 тысяч 800 долларов (540 тысяч рублей);

10 место: Honda – 5 тысяч 850 долларов (544 тысячи рублей).

Журналисты отмечают, что расходы на техническое обслуживание для тех или иных брендов могут выглядеть обманчивыми, поскольку некоторые из них предлагают бесплатное ТО в течение определенного периода после покупки.

Кроме того, на итоговые цифры влияет срок гарантии на узлы и агрегаты машины, который от марки к марке может быть разным.

Параллельно «CR» выкатил рейтинг самых дорогих брендов в обслуживании. В ТОП-е расположился Land Rover со средними затратами на техобслуживание за 10 лет в 19 тысяч 250 долларов (1,8 миллиона рублей), Porsche (14 тысяч 90 долларов или 1,3 миллиона рублей), а также Mercedes-Benz (10 тысяч 525 долларов или 980 тысяч рублей).