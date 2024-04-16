Новый кроссовер Lada, который построят на платформе Vesta: свежие подробности

«АвтоВАЗ» продолжает работать над одним из своих самых перспективных проектов, ориентированных на ближайшие годы – в частности над кроссовером, который построят на собственной платформе компании B/C. Ранее эта же «тележка» легла в основу нынешней флагманской модели Lada – Vesta, но вскоре она станет костяком некоего городского «паркетника».

Инсайдерское издание «Русский автомобиль» опубликовало новые подробности о том, чего можно ждать от кроссовера Lada, построенного на базе «Весты».

По информации автора этого телеграм-канала, машина носит заводской индекс HGH и уже обретает определенную осязаемость.

В октябре был утвержден ее дизайн, который сейчас доводят до серийного. Финальные итерации еще не готовы, но, по слухам, принципиальных изменений в проекте ждать уже не стоит.

Машине должны достаться X-образные выштамповки на боковинах, но они окажутся не такими рельефными, как в актуальной Vesta и получат меньшие углы наклона.

Кроме того, утверждается, что кроссоверу будет положена панорамная крыша от одного из китайских поставщиков. И это могло немного затянуть проект из-за необходимости переделки кузова.

Задние фонари автомобиля собираются сделать в виде единого блока (два фонаря по краям будет соединять светодиодная полоса), а также расположить под капотом машины один из китайских двигателей (турбомотор на 150 лошадиных сил, работающий с вариатором).

По информации источника, сейчас руководство «АвтоВАЗ» выбирает один из трех или четырех вариантов силовых агрегатов.

Напомним, премьера нового кроссовера Lada на базе Vesta по задумке «АвтоВАЗа» должна состояться ориентировочно в 2027 году.