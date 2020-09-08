Новый Kia Rio встал на конвейер завода в Петербурге

Фото: Kia

Предприятие Hyundai Motor Company, базирующееся в Санкт-Петербурге, приступило к производству обновленного седана Kia Rio.

Самая популярная иномарка на российском авторынке пережила рестайлинг, дебютировав 17 августа. Автомобиль получил новую переднюю и заднюю оптику, пересмотренную радиаторную решетку и переработанные бамперы. Ни одна из штампованных деталий кузова изменению не подверглась. За счет новых бамперов длина Rio увеличилась по сравнению с предшественником на 20 мм.

Технических изменений в обновленном бестселлере произойти не должно. Автомобиль по-прежнему будет комплектоваться 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми «атмосферниками» на 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Связку обоим составят как МКПП, так и 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Цены и даты начала продаж нового Kia Rio в России пока не объявлены. За дорестайлинговую модель сейчас просят от 804 тысяч 900 рублей.