Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro добрался до России

Фото: Chery

Компания Chery привезла в Россию свой новый кроссовер Tiggo 7 Pro. Автомобиль в единственном экземпляре прибыл в нашу страну для демонстрации дилерам.

Напомним, что ранее в Сети появлялась информация о запуске продаж кроссовера Tiggo 7 Pro в РФ в третьем квартале 2020 года.

Новинка отличается от обычного кроссовера Tiggo 7, продающегося сейчас в России, увеличенными габаритами. Длина Tiggo 7 Pro составляет 4500 мм (+68 мм), ширина – 1842 мм (+5 мм), высота – 1746 мм (+80 мм). Колесная база вытянулась на 20 мм – до 2670 мм.

Дизайн нового кроссовера Chery получит современную фирменную стилистику, в которой выделяется крупная решетка радиатора с ячеистой структурой, узкая светодиодная головная оптика, LED-противотуманки и хромированный кант переднего бампера.

В салоне новинки появилась электронная «приборка» и информационно-развлекательная система с сенсорным экраном и блоком управления «климатом» без физических кнопок.

Моторная линейка нового Tiggo 7 Pro в России пока не объявлена. В Китае этот кроссовер продается с 1,5-литровым турбомотором на 156 лошадиных сил и 1,6-литровым турбоагрегатом на 197 лошадиных сил. В качестве трансмиссий предложены: «механика», вариатор и 7-диапазонный «робот» DSG.