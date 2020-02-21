Кроссовер Honda Breeze установил новый рекорд продаж

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Продажи нового кроссовера Honda Breeze в Китае стартовали в конце ноября 2019 года. Согласно информации, опубликованной местным представительством японской марки, данная модель в январе 2020 года установила новый рекорд продаж, разойдясь тиражом в 13 тысяч единиц за месяц. За счет такого высокого спроса новый Honda Breeze опередил на рынке «Поднебесной» своих главных конкурентов – Nissan Qashqai и Kia Sportage, реализованных в январе количестве 12 тысяч 300 и 6 тысяч 500 экземпляров соответственно.

Напомним, что модель Honda Breeze с технической стороны является полноценным аналогом глобального Honda CR-V текущего поколения. Несмотря на общее оснащение автомобили имеют разный дизайн. Breeze, продающийся в КНР, оснащается другой решеткой радиатора, переработанными бамперами и капотом, а также модернизированной головной оптикой и светодиодными задними фонарями.

В моторную линейку Honda Breeze входят 1,5-литровый турбированный агрегат на 193 лошадиные силы, а также гибридная силовая установка на 215-сил, состоящая из 2-литрового ДВС и двух электромоторов. В качестве трансмиссий предложены 6-скоростная «механика», вариатор или робот CVT. Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость кроссовера Honda Breeze в Китае стартует с суммы от 168 тысяч 900 юаней или 1 миллион 530 тысяч рублей по актуальному курсу.